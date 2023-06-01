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FT: ЄС працює над 4-річним планом фінансування України на "десятки мільярдів" євро

"Європейська правда"Четвер, 1 червня 2023, 17:41
FT: ЄС працює над 4-річним планом фінансування України на десятки мільярдів євро
ілюстративне фото з сайту ispc.org.ua

Європейський Союз розробляє план фінансової допомоги Україні до 2027 року, покликаний запевнити Київ у надійності підтримки з боку союзників у порівнянні з нинішніми програмами.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в матеріалі Financial Times.

Задум Європейської комісії має стати відповіддю на критику через "безсистемну і непередбачувану фінансову підтримку" України, розповіли виданню дипломати й посадовці ЄС.

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Він передбачає чотирирічний план фінансової допомоги Україні на "десятки мільярдів" євро, який, як сподівається Брюссель, надасть Києву більше впевненості у фінансовій ситуації та заохотить інших союзників, як-то США та Велику Британію, надати подібні довгострокові зобов'язання.

"Потреби України дуже великі, і вони потребують більших гарантій. (Із країнами-членами ЄС -ред.) буде велика боротьба, але велике бажання допомогти Україні все ще присутнє", – сказав один із європейських дипломатів.

Отримати одностайну згоду країн-членів ЄС буде непросто, особливо з огляду на те, що Угорщина вже призупинила попередні раунди фінансування України – таким чином Будапешт намагається розблокувати мільярди євро заморожених грошей ЄС для власної країни.

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План фінансування, який може спричинити новий випуск боргових зобов'язань з боку Єврокомісії, з'явився на тлі перегляду багаторічного бюджету ЄС на 2021-2027 роки, значно виснаженого війною та пов'язаним із нею припливом біженців із України, а також високою інфляцією.

За даними FT, пропозиції Єврокомісії все ще розробляються, але можуть бути готові вже цього місяця – можливо, напередодні Лондонської конференції з питань відновлення України, запланованої на 21-22 червня.

Протягом 2023 року, як відомо, ЄС має виплатити Україні 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Рішення про цей пакет допомоги ухвалювали з численними труднощами, у середині грудня лідери ЄС врешті досягли згоди щодо нього. 

Теми: допомога УкраїніЄС
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