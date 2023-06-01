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Вучич розповів, що розмова з Зеленським не змінила позицію Сербії щодо санкцій

"Європейська правда"Четвер, 1 червня 2023, 18:14

Президент Сербії Александар Вучич розповів про "коректну" розмову з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту Європейської політичної спільноти в Молдові.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РТС.

Вучич також сказав, що розмова із Зеленським не вплинула на позицію Сербії щодо запровадження санкцій проти РФ.

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"У нас була коротка і коректна розмова, але рішення про санкції приймають громадяни Сербії через своє керівництво. Ми прийняли своє рішення в березні 2022 року і визначили свою позицію. Ви ніколи не можете змінити чиюсь позицію однією розмовою", – зазначив сербський президент.

Вучич сказав, що Сербія проводить власну політику, що це незалежна країна, яка поважає Україну.

Раніше повідомлялося, що Вучич провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту Європейської політичної спільноти в Молдові.

ВІДЕО ДНЯ

Про те, як у Молдові "зупинили" нормальну життєдіяльність країни заради саміту, дивіться у відеоблозі "ЄП" з місця події.

Теми: СербіяУкраїнаЗеленськийсанкції
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