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Європарламент офіційно висловив сумнів у здатності Угорщини головувати в ЄС

"Європейська правда"Четвер, 1 червня 2023, 18:41

Європейський парламент у четвер ухвалив резолюцію, в якій висловив "серйозне занепокоєння" подіями в Угорщині у світлі її майбутнього головування в Раді Європейського Союзу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Після пленарних дебатів у середу щодо ситуації з верховенством права в Угорщині європейські парламентарі ухвалили відповідний текст резолюції 442 голосами "за" за 144 голосів "проти" і 33 тих, хто утримався.

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Говорячи про головування Угорщини в Раді ЄС у другій половині 2024 року, Європарламент "поставив під сумнів" її можливість виконати цю роль, "враховуючи її невідповідність законодавству та цінностям ЄС, а також принципу щирої співпраці".

У зв’язку з цим Європарламент закликав Раду ЄС "знайти належне рішення" питанню головування.

Крім того, резолюція засуджує "антиєвропейські акції" уряду Угорщини, які мають на меті відволікти увагу від системної корупції та невідповідності країни європейським цінностям. Вона також закликає Будапешт втілювати міжнародні стандарти на виборах, зокрема майбутніх виборах до Європарламенту у 2024 році.

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Депутати також висловили занепокоєння повідомленнями про спроби уряду прем’єр-міністра Віктора Орбана взяти під контроль стратегічні галузі промисловості, а ще – відсутність належного контролю за фінансовою політикою угорського уряду.

Головуюча на ротаційній основі у Раді ЄС країна відповідає за формування переговорів щодо законів ЄС.

Уряд прем'єр-міністра Орбана в останні роки перебуває в майже постійному конфлікті з інституціями ЄС, насамперед через суперечки щодо незалежності судової влади, свободи преси, громадянського суспільства та верховенства права.  

У квітні лідери майже усіх політичних груп у Європарламенті закликали Єврокомісію не задовольняти запити Угорщини на додаткові європейські кошти через питання до демократії, верховенства права і дотримання прав людини.

Теми: УгорщинаЄСЄвропарламент
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