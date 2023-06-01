Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський пояснив, чому він створює "коаліцію Patriot"

"Європейська правда"Четвер, 1 червня 2023, 19:01

Президент Володимир Зеленський наполягає що створення коаліції постачальників комплексів Patriot є необхідною умовою для того, щоби Україна успішно пройшла період до отримання винищувачів F-16.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання "Європейської правди" по завершенню саміту Європейської політичної спільноти в Молдові.

Володимир Зеленський подякував західним партнерам, передусім США, за згоду передати Україні F-16, хоча для цього, за його словами, на деяких партнерів довелося "тиснути". Однак він нагадав, що бойові літаки надійдуьт до ЗСУ лише за певний час.

"Нам потрібні сучасні винищувачі, це не просто питання нашого захисту. Це питання безпеки наших людей. Але до винищувачів ще треба дожити. Ми це зробимо обов’язково, але для цього нам потрібен захист", – заявив він.

"Поки у нас не буде літаків, нам потрібно більше "Патріотів". Чому "Патріоти"? Бо вони здатні збивати усі типи російських ракет. Ось і все. У нас багато інших систем, але Патріоти це Патріоти", – додав президент.

Як повідомлялося, на саміті у Молдові Зеленський виступив за створення "Коаліції Patriot". Також прем’єр Нідерландів підтримав таку ідею.

Теми: ЗеленськийPatriotППОдопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 02:10В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога

Українські пілоти ще не вирушали на навчання за кордон – Повітряні сили

Оновлено від 17:05На Бахмутському напрямку українська армія просувається вперед, займає висоти – Маляр

відео, фотоУ російському Сибіру палає підстанція, ЗМІ повідомляють про вибух

У Вірменії заявили про проблеми через членство в ОДКБ

Генерал Міллі: Україна дуже добре підготувалася до контрнаступу

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Дії ЗСУ у Придністров’ї можливі лише за згоди Кишинева
Курс Молдови до ЄС правильний, Україна допоможе – Зеленський
Зеленський зустрівся з президенткою Косова на полях саміту в Кишиневі
Останні новини
04:30
У контрнаступі Сили оборони повинні використати слабкі місця в позиціях РФ – Пентагон
04:10
У Деснянському районі Києва уламки впали на проїжджу частину, є пошкодження – КМВА
03:20
У Києві пролунали вибухи, працювала ППО
02:36
оновлено від 02:10В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
01:50
Терехов повідомив про наслідки ракетного удару по Харкову
01:03
На підступах до Києва та області повідомляли про роботу ППО
00:52
Ворог вдарив по Сумщині – зафіксовано 94 вибухи за добу
00:02
Одному з найбагатших людей Фінляндії виписали 121 тисячу євро штрафу за перевищення швидкості
00:00
Оновлено від 22.35Окупанти атакували Харків ракетами С-300, в області пошкодили аміакопровід – ОВА
23:48
Кулеба: Вільнюс має "підтягнути" НАТО до реальності, рішення Бухареста від неї максимально відірване
Усі новини...
Реклама: