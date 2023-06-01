Зеленський пояснив, чому він створює "коаліцію Patriot"

Президент Володимир Зеленський наполягає що створення коаліції постачальників комплексів Patriot є необхідною умовою для того, щоби Україна успішно пройшла період до отримання винищувачів F-16.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання "Європейської правди" по завершенню саміту Європейської політичної спільноти в Молдові.

Володимир Зеленський подякував західним партнерам, передусім США, за згоду передати Україні F-16, хоча для цього, за його словами, на деяких партнерів довелося "тиснути". Однак він нагадав, що бойові літаки надійдуьт до ЗСУ лише за певний час.

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"Нам потрібні сучасні винищувачі, це не просто питання нашого захисту. Це питання безпеки наших людей. Але до винищувачів ще треба дожити. Ми це зробимо обов’язково, але для цього нам потрібен захист", – заявив він.

"Поки у нас не буде літаків, нам потрібно більше "Патріотів". Чому "Патріоти"? Бо вони здатні збивати усі типи російських ракет. Ось і все. У нас багато інших систем, але Патріоти це Патріоти", – додав президент.

Як повідомлялося, на саміті у Молдові Зеленський виступив за створення "Коаліції Patriot". Також прем’єр Нідерландів підтримав таку ідею.