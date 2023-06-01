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Зеленський: Дії ЗСУ у Придністров’ї можливі лише за згоди Кишинева

"Європейська правда"Четвер, 1 червня 2023, 19:58
Зеленський: Дії ЗСУ у Придністров’ї можливі лише за згоди Кишинева
володимир зеленський, Getty Images

Україна не має права на військові дії у Придністров’ї, якщо не буде прохання влади Республіки Молдова.

Про це заявив Володимир Зеленський на пресконференції по завершенні саміту Європейської політичної спільноти, повідомляє із Молдови кореспондент "Європейської правди".

Зеленський спростував чутки, які точаться щодо цього, та виключив односторонні дії України у Придністров’ї.

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"Україна може реагувати і допомагати, тільки якщо буде запит від влади Республіки Молдов", – заявив він.

ОНОВЛЕНО. Президент спершу відмовився відповідати на поставлене двічі запитання про те, чи існував такий запит з боку Молдови, але згодом повернувся до цієї теми і вирішив внести ясність, заявивши: "запиту не було".

Зеленський також підкреслив, що Україна не претендує на території Придністров’я.

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"Вони повинні об'єднатися з їхньою державою, з їхньою історією – тобто з Молдовою", – наголосив президент, пригадавши, як свого часу проїздив територією Придністров’я і здивувався, коли побачив там прапори РФ, але не Молдови.

Раніше на саміті Зеленський заявляв, що впевнений у об’єднанні Молдови після перемоги України.

Читайте також інтерв’ю молдовського депутата: "Україна має право на превентивний удар по Придністров'ю, та я впевнений, що його не буде"

Теми: Придністров'яМолдоваУкраїнаЗеленський
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