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Зеленський "вбив" формат переговорів по Придністров'ю 5+2 і пояснив роль України

"Європейська правда"Четвер, 1 червня 2023, 21:01

Після перемоги України у війні буде створений новий формат щодо врегулювання придністровського конфлікту.

Про це заявив Володимир Зеленський на пресконференції по завершенні саміту Європейської політичної спільноти, повідомляє з Молдови кореспондент "Європейської правди".

Зеленський наголосив, що вважає нежиттєздатним чинний формат, "посередником" у якому є держава-окупант Росія.

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"Ви бачите життя в проєкті 5+2? Ви бачите результат? Для чого говорити про проєкт, який неживий? Я не бачу сенсу про це говорити", – заявив він.

Наголосимо, що офіційно формат 5+2 є єдиним чинним міжнародним форматом придністровського врегулювання. У нього входять представники Молдови і Придністров'я, а також Росія, Україна, ОБСЄ (посередники), ЄС і США (спостерігачі).

За словами Зеленського, принципово новий формат буде створений "згодом" за активної участі України.

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"Треба буде говорити з позиції сильної держави, держави-переможця, яка відвоювала свою землю… Я не знаю, чи знадобиться допомога інших партнерів – напевно, в цій ситуації може і Румунія, і близькі наші партнери, може, Молдова захоче підключити якісь держави. Але точно Україна буде грати одну з головних ролей, бо у нас (спільний – ред.) кордон", – пояснив він.

Раніше Зеленський спростував чутки про заплановані військові дії України у Придністров’ї. Також він заявив, що впевнений в об’єднанні Молдови.

Читайте також інтерв’ю молдовського депутата: "Україна має право на превентивний удар по Придністров'ю, та я впевнений, що його не буде"

Теми: Придністров'яМолдоваУкраїнаЗеленський
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