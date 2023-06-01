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У Байдена прокинувся "апетит" перетинати червоні лінії Путіна – WP

Євген КізіловЧетвер, 1 червня 2023, 21:32
У Байдена прокинувся апетит перетинати червоні лінії Путіна – WP
Джо байден, Getty Images

Попри попередження, що постачання зброї Україні призведе до світової війни, президент США Джо Байден продовжує кидати виклик російському лідеру Володимиру Путіну – стратегія, що приносить як ризик, так і винагороду.

Джерело: The Washington Post із посиланням на джерела в американському уряді

Деталі: Як пояснюють американські чиновники, ключовою причиною ігнорування погроз Путіна є той факт, що президент РФ не дотримується своїх обіцянок покарати Захід за надання зброї Україні. Його блеф запевнив американських і європейських лідерів, що вони можуть продовжувати робити це без серйозних наслідків.

Посадовці в США кажуть, що управління ризиками ескалації залишається одним з найскладніших аспектів війни для Байдена і його зовнішньополітичних радників. Вирішуючи, які нові системи озброєнь надати Україні, вони зосереджуються на чотирьох ключових факторах:

  1. Чи потрібно їм це?
  2. Чи можуть вони цим користуватися?
  3. Чи це у нас є?
  4. Якою буде відповідь Росії?

Один з чиновників Держдепа розповів, що відсутність відповіді від Росії вплинула на розрахунок ризиків держсекретаря Ентоні Блінкена, ключової довіреної особи Байдена, який заохочував адміністрацію та союзників США робити більше для підтримки України.

Джерело в Білому домі повідомило, що як і Блінкен, радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван також вважає, що переваги від надання Україні потужнішої зброї переважають ризики ескалації, і активно співпрацює з європейськими союзниками щодо надання Україні винищувачів F-16.

На думку американських чиновників, можливим поясненням небажання Путіна завдати удару по Заходу є погіршення стану російської армії.

ВІДЕО ДНЯ

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі звертає увагу на той факт, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила до 250 тисяч вбитими і пораненими, і це приголомшливі втрати для будь-якого конфлікту. А замінив їх Путін на резервістів, у яких слабка дисципліна, вони погано треновані і неякісно екіпіровані.

Дослівно резюме статті: "Безперечно, готовність адміністрації Байдена перетинати червоні лінії Путіна посилила здатність України захищати себе і відвойовувати території на сході і півдні. Однак залишається незрозумілим, чи буде Путін і надалі дозволяти Заходу безкарно ігнорувати його погрози".

Теми: БайденПутінСШАвійна
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