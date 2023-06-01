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Сунак: Законне місце України – в НАТО

"Європейська правда"Четвер, 1 червня 2023, 21:29

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у п’ятницю підтвердив підтримку майбутнього членства України в Північноатлантичному Альянсі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PA Media.

Під час спілкування з журналістами на саміті Європейського політичного співтовариства в Молдові, Сунак не надав детальної інформації про позицію Лондона щодо шляху України до членства в Альянсі.

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"Я згоден із генеральним секретарем НАТО, що законне місце України – в НАТО, і те, про що ми також говоримо із Україною зараз, – це гарантування того, що вони мають усю необхідну підтримку для успішного контрнаступу", – сказав він.

Він сказав, що "пишається" досвідом Британії у підтримці України, додавши, що "хоче бути впевненим, що ми зробимо все можливе для того, щоб Україна була успішною".

"Ми хочемо бути впевненими, що ми створили безпекові механізми для України на довгострокову перспективу, тому ми посилаємо дуже сильний сигнал Владіміру Путіну, що ми нікуди не йдемо, ми будемо тут і будемо продовжувати підтримувати Україну – не тільки зараз, але й у подальші роки", – підкреслив він.

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Під час зустрічі із Сунаком на полях саміту в Молдові Володимир Зеленський окремо подякував за надання далекобійних ракет Storm Shadow.

"Розглянули очікування України від Вільнюського саміту НАТО. Для України важливо отримати чіткий сигнал про перспективи членства в Альянсі, що буде ще одним мотивувальним чинником для Збройних Сил України та всього українського народу", – додав він у соцмережах.

Як відомо, Україна очікує від саміту НАТО у Вільнюсі в липні конкретних кроків щодо її членства у Альянсі. Київ готує два пакети для обговорення на саміті – політичний та практичний. Україну не влаштує жодне інше рішення саміту НАТО у Вільнюсі в липні, окрім реальних кроків щодо її членства в Альянсі, заявляв раніше глава МЗС Дмитро Кулеба.

Теми: СунакНАТОУкраїна
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