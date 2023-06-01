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Нідерланди хочуть купити десятки танків Leopard 1 для України

"Європейська правда"Четвер, 1 червня 2023, 22:37
Нідерланди хочуть купити десятки танків Leopard 1 для України
Танк Leopard, фото Getty Images

Уряд Нідерландів планує закупити десятки танків Leopard 1 для постачання в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія NOS.

Постачальником танків може стати швейцарська компанія, повідомляють джерела в Гаазі.

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Для купівлі танків все ще потрібен дозвіл швейцарського уряду, а він хоче триматися подалі від війни з Росією, наскільки це можливо.

Поставки зброї ставлять нейтралітет під загрозу, говорили раніше швейцарці. Тож угода про купівлю танків ще не укладена.

Наприкінці квітня було оголошено, що Нідерланди разом з Данією купують для України чотирнадцять основних бойових танків Leopard 2-A4. Вони закуповуються у німецької промисловості і будуть доставлені в Україну якнайшвидше після доопрацювання, ймовірно, наступного року.

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Ці чотирнадцять танків разом коштують близько 165 мільйонів євро, причому Нідерланди і Данія оплачують половину цієї суми. Наразі невідомо, скільки коштуватимуть швейцарські танки Leopard 1.

Раніше повідомлялося, що швейцарський оборонний концерн Ruag офіційно подав уряду країни заявку на експорт 96 танків Leopard 1.

Сім років тому танки були придбані в Італії. Швейцарія хотіла перепродати або розібрати їх на запчастини.

Зазначалося, що Ruag хоче продати бронетехніку для подальшої відправки в Україну.  Спочатку їх відправлять до Німеччини виробнику зброї Rheinmetall, а потім до України.

Теми: танкиНідерландидопомога Українізброя
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