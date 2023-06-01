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Нідерланди хочуть купити десятки танків Leopard 1 для України

"Європейська правда"Четвер, 1 червня 2023, 22:37
Нідерланди хочуть купити десятки танків Leopard 1 для України
Танк Leopard, фото Getty Images

Уряд Нідерландів планує закупити десятки танків Leopard 1 для постачання в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія NOS.

Постачальником танків може стати швейцарська компанія, повідомляють джерела в Гаазі.

Для купівлі танків все ще потрібен дозвіл швейцарського уряду, а він хоче триматися подалі від війни з Росією, наскільки це можливо.

Поставки зброї ставлять нейтралітет під загрозу, говорили раніше швейцарці. Тож угода про купівлю танків ще не укладена.

Наприкінці квітня було оголошено, що Нідерланди разом з Данією купують для України чотирнадцять основних бойових танків Leopard 2-A4. Вони закуповуються у німецької промисловості і будуть доставлені в Україну якнайшвидше після доопрацювання, ймовірно, наступного року.

Ці чотирнадцять танків разом коштують близько 165 мільйонів євро, причому Нідерланди і Данія оплачують половину цієї суми. Наразі невідомо, скільки коштуватимуть швейцарські танки Leopard 1.

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Раніше повідомлялося, що швейцарський оборонний концерн Ruag офіційно подав уряду країни заявку на експорт 96 танків Leopard 1.

Сім років тому танки були придбані в Італії. Швейцарія хотіла перепродати або розібрати їх на запчастини.

Зазначалося, що Ruag хоче продати бронетехніку для подальшої відправки в Україну.  Спочатку їх відправлять до Німеччини виробнику зброї Rheinmetall, а потім до України.

Теми: танкиНідерландидопомога Українізброя
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