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У Росії заявили про збиття безбілотників біля Курська

Ольга Глущенко П'ятниця, 2 червня 2023, 01:28
У Росії заявили про збиття безбілотників біля Курська
Курська область РФ. Фото з Вікіпедії

У російській Курській області заявили про атаку дроном і знеструмлення села Гоголівка, пізніше російська влада повідомила про збиття безпілотників біля Курська.

Джерело: Старовойт у Telegram

Пряма мова: "Чергова атака на мирних жителів з боку України. Село Гоголівка Суджанського району знеструмлено внаслідок скидання на підстанцію боєприпасу з безпілотника.

Жителі населеного пункту залишилися без світла".

Оновлено. Пряма мова Старовойта: "Сьогодні (2 червня – ред.) вночі поруч із Курськом системою ППО збито кілька українських безпілотників".

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Теми: Росіябезпілотники
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