Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Росії заявили про збиття безбілотників біля Курська

Ольга Глущенко П'ятниця, 2 червня 2023, 01:28
У Росії заявили про збиття безбілотників біля Курська
Курська область РФ. Фото з Вікіпедії

У російській Курській області заявили про атаку дроном і знеструмлення села Гоголівка, пізніше російська влада повідомила про збиття безпілотників біля Курська.

Джерело: Старовойт у Telegram

Пряма мова: "Чергова атака на мирних жителів з боку України. Село Гоголівка Суджанського району знеструмлено внаслідок скидання на підстанцію боєприпасу з безпілотника.

Реклама:

Жителі населеного пункту залишилися без світла".

Оновлено. Пряма мова Старовойта: "Сьогодні (2 червня – ред.) вночі поруч із Курськом системою ППО збито кілька українських безпілотників".

Теми: Росіябезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Росія
Атака дронів на Псков: перші супутникові знімки аеродрому
Сейм Польщі затвердив склад скандальної комісії з розслідування впливу РФ
Окупанти заявили про атаку БПЛА у Брянській області РФ і запуск ракети по Криму
Останні новини
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
Усі новини...
Реклама: