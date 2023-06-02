У Росії заявили про збиття безбілотників біля Курська

У російській Курській області заявили про атаку дроном і знеструмлення села Гоголівка, пізніше російська влада повідомила про збиття безпілотників біля Курська.

Джерело: Старовойт у Telegram

Пряма мова: "Чергова атака на мирних жителів з боку України. Село Гоголівка Суджанського району знеструмлено внаслідок скидання на підстанцію боєприпасу з безпілотника.

Жителі населеного пункту залишилися без світла".

Оновлено. Пряма мова Старовойта: "Сьогодні (2 червня – ред.) вночі поруч із Курськом системою ППО збито кілька українських безпілотників".