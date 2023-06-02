У Росії заявили про збиття безбілотників біля Курська
П'ятниця, 2 червня 2023, 01:28
У російській Курській області заявили про атаку дроном і знеструмлення села Гоголівка, пізніше російська влада повідомила про збиття безпілотників біля Курська.
Джерело: Старовойт у Telegram
Пряма мова: "Чергова атака на мирних жителів з боку України. Село Гоголівка Суджанського району знеструмлено внаслідок скидання на підстанцію боєприпасу з безпілотника.
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Жителі населеного пункту залишилися без світла".
Оновлено. Пряма мова Старовойта: "Сьогодні (2 червня – ред.) вночі поруч із Курськом системою ППО збито кілька українських безпілотників".