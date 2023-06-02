В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога

У Києві та всіх областях України в ніч на 2 червня була оголошена повітряна тривога.

Джерело: мапа повітряних тривог

Деталі: Повітряна тривога почала ширитися близько 1 години ночі з південних областей.

Згодом вона була оголошена в Києві та всіх областях, окрім західних.

Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

Оновлено о 02:53. У західних областях сирени тривоги почали лунати з Хмельницької, Чернівецької та Рівненської областей.

О 03:22 повітряна тривога була оголошена в усіх областях України.

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Оновлено о 04:20. Відбої повітряних тривог в Україні почалися о 04:18 з Миколаївської області.