В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
П'ятниця, 2 червня 2023, 02:00
У Києві та всіх областях України в ніч на 2 червня була оголошена повітряна тривога.
Джерело: мапа повітряних тривог
Деталі: Повітряна тривога почала ширитися близько 1 години ночі з південних областей.
Згодом вона була оголошена в Києві та всіх областях, окрім західних.
Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".
Оновлено о 02:53. У західних областях сирени тривоги почали лунати з Хмельницької, Чернівецької та Рівненської областей.
О 03:22 повітряна тривога була оголошена в усіх областях України.
ВІДЕО ДНЯ
Оновлено о 04:20. Відбої повітряних тривог в Україні почалися о 04:18 з Миколаївської області.