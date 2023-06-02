Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден упав на сцені під час вручення дипломів

Ольга Глущенко П'ятниця, 2 червня 2023, 02:52
Байден упав на сцені під час вручення дипломів
скиншот

Президент США Джо Байден упав на сцені під час церемонії вручення дипломів в академії Військово-повітряних сил у штаті Колорадо.

Джерело: The Associated Press

Деталі: Байден пожартував, що в четвер його "закидали мішками з піском" після того, як він спіткнувся і впав – але не отримав травм – на сцені під час випускного вечора Академії ВПС США.

Байден вітав випускників у Колорадо-Спрінгс, штат Колорадо, і перечепився та впав, повертаючись зі сцени на своє місце. Йому допоміг піднятися офіцер Військово-повітряних сил, а також двоє співробітників Секретної служби США.

Глядачі, в тому числі деякі члени офіційної делегації на сцені, занепокоєно спостерігали, як Байден, який у свої 80 років є найстаршим президентом в історії США, повернувся на своє місце, щоб побачити закінчення церемонії.

"Мене закидали мішками з піском", – з усмішкою сказав президент журналістам, коли повернувся до Білого дому в четвер увечері.

Два маленькі чорні мішки з піском лежали на сцені, підтримуючи телесуфлер, яким користувався Байден та інші промовці на церемонії вручення дипломів.

ВІДЕО ДНЯ

"З ним все гаразд", – написав після інциденту Речник Білого дому Бен Лаболт у своєму twitter.

Теми: БайденСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ІнфографікаЛише 40% словаків та 46% болгар вірять у напад РФ на Україну; показники Угорщини виправилися

фото, інфографікаСитуація з укриттями у Києві критична − Камишін

У США розбився літак, його перехоплювали винищувачі – ЗМІ

фото, відеоУ Росії в день народження Навального людей затримували за плакати про кенгуру і кульки

відеоУ Криму в ефірі кількох каналів показали ролик про контрнаступ України

Зеленський: Росії вдається обходити міжнародні санкції, бачимо кожен напрямок

Усі новини...
Байден
Байден: Швеція скоро стане членом НАТО, я вам обіцяю
У Байдена прокинувся "апетит" перетинати червоні лінії Путіна – WP
Байден сказав Ердогану, що треба розблокувати вступ Швеції до НАТО
Останні новини
11:48
інфографікаВ Угорщині рівень підтримки біженців з України виявився найвищим у Східній Європі
11:38
фотоВорог вночі та зранку гатив по Херсону: є загиблий та поранена
11:31
Українки здобули золото в Суперфіналі Кубка світу з артистичного плавання
11:20
ГУР повідомив про результати роботи таємного проекту "Black Box"
11:11
фотоСБУ затримала шпигунів ФСБ, які слідкували "центрами прийняття рішень"
11:09
відеоЛегіон "Свобода Росії" дронами знищив російські танки у Бєлгородській області
11:04
Посланець Папи Римського з питань миру в Україні відвідає Київ
11:02
ІнфографікаЛише 40% словаків та 46% болгар вірять у напад РФ на Україну; показники Угорщини виправилися
10:58
20 тисяч покупців квартир б'ють на сполох: що відбувається з "Київміськбудом"
10:42
"Родіна-мать в опасностє". Як в Росії шукають ворогів народу, лякають бойовими комарами і пишуть доноси
Усі новини...
Реклама: