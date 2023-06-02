Байден упав на сцені під час вручення дипломів

Президент США Джо Байден упав на сцені під час церемонії вручення дипломів в академії Військово-повітряних сил у штаті Колорадо.

Джерело: The Associated Press

Деталі: Байден пожартував, що в четвер його "закидали мішками з піском" після того, як він спіткнувся і впав – але не отримав травм – на сцені під час випускного вечора Академії ВПС США.

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Байден вітав випускників у Колорадо-Спрінгс, штат Колорадо, і перечепився та впав, повертаючись зі сцени на своє місце. Йому допоміг піднятися офіцер Військово-повітряних сил, а також двоє співробітників Секретної служби США.

Глядачі, в тому числі деякі члени офіційної делегації на сцені, занепокоєно спостерігали, як Байден, який у свої 80 років є найстаршим президентом в історії США, повернувся на своє місце, щоб побачити закінчення церемонії.

"Мене закидали мішками з піском", – з усмішкою сказав президент журналістам, коли повернувся до Білого дому в четвер увечері.

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Два маленькі чорні мішки з піском лежали на сцені, підтримуючи телесуфлер, яким користувався Байден та інші промовці на церемонії вручення дипломів.

"З ним все гаразд", – написав після інциденту Речник Білого дому Бен Лаболт у своєму twitter.