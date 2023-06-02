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Окупанти на Херсонщині вигадують нові методи примусової паспортизації – штаб

Ольга Глущенко П'ятниця, 2 червня 2023, 07:42
Окупанти на Херсонщині вигадують нові методи примусової паспортизації – штаб
ілюстративне фото ССО

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області загарбники примушують жителів отримувати паспорти РФ до 1 вересня, погрожуючи відключенням світла, конфіскацією майна і примусовим виселенням.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення на тимчасово захоплених територіях Херсонської області.

Зокрема, російська окупаційна адміністрація визначила 1 вересня цього року кінцевим терміном отримання паспорта громадянина Російської Федерації з обов’язковою письмовою відмовою від українського паспорта".

Деталі: Крім того, за даними штабу, місцеві енергетичні компанії повідомляють про обов’язкове перепідписання нових договорів на постачання електроенергії тільки при наявності російського паспорта.

У Генштабі додають, що всім українським громадянам, які відмовляться від отримання російських документів, погрожують припиненням постачання електроенергії, депортацією, конфіскацією майна та примусовим виселенням із власних осель.

Теми: Херсонська областьпаспортокупація
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