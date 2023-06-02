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Захисники за добу знищили 540 окупантів і 28 ворожих артсистем

Ірина БалачукП'ятниця, 2 червня 2023, 08:10
Захисники за добу знищили 540 окупантів і 28 ворожих артсистем
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу оборонці  ліквідували 540 окупантів, 15 танків, 12 ББМ та 27 артилерійських систем ворога.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 208 910 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків − 3 819 (+15) од,
  • бойових броньованих машин − 7 490 (+12) од,
  • артилерійських систем − 3 501 (+27) од,
  • РСЗВ 575 − (+0) од,
  • засобів ППО − 335 (+2) од,
  • літаків − 313 (+0) од,
  • гелікоптерів − 298 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 137 (+6) од,
  • крилатих ракет − 1 117 (+10),
  • кораблів/катерів − 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 6 267 (+28) од,
  • спеціальної техніки − 465 (+7) од.

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
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