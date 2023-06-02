Захисники за добу знищили 540 окупантів і 28 ворожих артсистем
П'ятниця, 2 червня 2023, 08:10
Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу оборонці ліквідували 540 окупантів, 15 танків, 12 ББМ та 27 артилерійських систем ворога.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 208 910 (+540) осіб ліквідовано,
- танків − 3 819 (+15) од,
- бойових броньованих машин − 7 490 (+12) од,
- артилерійських систем − 3 501 (+27) од,
- РСЗВ 575 − (+0) од,
- засобів ППО − 335 (+2) од,
- літаків − 313 (+0) од,
- гелікоптерів − 298 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 137 (+6) од,
- крилатих ракет − 1 117 (+10),
- кораблів/катерів − 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 6 267 (+28) од,
- спеціальної техніки − 465 (+7) од.
Дані уточнюються.
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