Захисники за добу знищили 540 окупантів і 28 ворожих артсистем

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу оборонці ліквідували 540 окупантів, 15 танків, 12 ББМ та 27 артилерійських систем ворога.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.23 орієнтовно склали:

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особового складу − близько 208 910 (+540) осіб ліквідовано,

танків − 3 819 (+15) од,

бойових броньованих машин − 7 490 (+12) од,

артилерійських систем − 3 501 (+27) од,

РСЗВ 575 − (+0) од,

засобів ППО − 335 (+2) од,

літаків − 313 (+0) од,

гелікоптерів − 298 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 137 (+6) од,

крилатих ракет − 1 117 (+10),

кораблів/катерів − 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 6 267 (+28) од,

спеціальної техніки − 465 (+7) од.

Дані уточнюються.