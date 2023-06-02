Окупанти за добу убили 2 і поранили 12 цивільних на Донеччині

Щонайменше 2 людини загинули та 12 дістали поранення у результаті російських обстрілів Донецької області 1 червня.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 1 червня росіяни вбили 2 жителів Донеччини − в Авдіївці та Часовому Яру. Крім того, вдалося встановити інформацію щодо 1 загиблого у Вугледарі".



Деталі: Ще 12 людей в області дістали поранення.



Станом на 2 червня від рук окупантів на Донеччині загинули щонайменше 1 542 та поранені щонайменше 3 632 мирних мешканці.

Кириленко підкреслює, що ці цифри не остаточні, бо наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

