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Окупанти за добу убили 2 і поранили 12 цивільних на Донеччині

Ірина БалачукП'ятниця, 2 червня 2023, 08:36
Окупанти за добу убили 2 і поранили 12 цивільних на Донеччині
Інфографіка з Telegram Кириленка

Щонайменше 2 людини загинули та 12 дістали поранення у результаті російських обстрілів Донецької області 1 червня.  

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 1 червня росіяни вбили 2 жителів Донеччини − в Авдіївці та Часовому Яру. Крім того, вдалося встановити інформацію щодо 1 загиблого у Вугледарі".

Деталі: Ще 12 людей в області дістали поранення.

Станом на 2 червня від рук окупантів на Донеччині загинули щонайменше 1 542 та поранені щонайменше 3 632 мирних мешканці.

Кириленко підкреслює, що ці цифри не остаточні, бо наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Теми: Донецька областьвійнажертви
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