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У двох областях РФ заявили про атаку безпілотників: на місто та енергооб'єкти

Ірина БалачукП'ятниця, 2 червня 2023, 09:23
У двох областях РФ заявили про атаку безпілотників: на місто та енергооб'єкти
Пошкодження і нібито шматок дрона у РФ. Фото з Telegram російського губернатора Анохіна. Колаж УП

Одразу кілька російських губернаторів заявили про нічну атаку безпілотників − зокрема, на об'єкти паливно-енергетичного комплексу Смоленської області РФ, влада Калузької області повідомила про нерозпізнаний об'єкт, який упав у лісі.

Джерело: губернатор Курської області РФ Роман Старовойт, т.в.о. губернатора Смоленської області Василь Анохін і глава Калузької області Владислав Шапша в Telegram, російський Telegram-канал "База"

Пряма мова Анохіна: "Близько 3-ї години ночі в с. Пересна Починківського району та в с. Диваси Смоленського району двома безпілотниками дальнього радіусу дії було атаковано об'єкти паливно-енергетичного комплексу. Жертв і постраждалих немає. Критичних пошкоджень і пожеж теж немає. Оперативні служби області працюють на місці для усунення наслідків". 

 
Фото з Telegram Анохіна

Деталі: За даними "Бази", близько 2-ї години ночі безпілотник вибухнув на території нафтопереробної станції "Транснефти" в селі Пересна. Унаслідок вибуху було пошкоджено водяну ємність пожежогасіння.

А через 30 хвилин ще один дрон атакував газорозподільну станцію в селі Диваси. Унаслідок вибуху було пошкоджено адміністративну будівлю.

Губернатор Курської області Саровойт також заявив про атаку нібито українських безпілотників.

Пряма мова Старовойта: "Сьогодні вночі поруч із Курськом системою ППО збито кілька українських безпілотників. Просимо курян зберігати спокій".

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Деталі: За даними "Бази", загалом збили 8 безпілотників. Уламки пошкодили кілька будинків, зокрема на Лінійній та Робочій вулиці.

Голова Калузької області Владислав Шапша заявив, що непізнаний об'єкт упав у лісі в Кіровському районі о 6:45 ранку. Унаслідок вибуху нібито ніхто не постраждав і руйнувань немає.

Теми: Росіябезпілотникивійна
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