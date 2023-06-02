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В ОП назвали склад європейської "коаліції винищувачів" для України, йдеться вже не лише про F-16

"Європейська правда"П'ятниця, 2 червня 2023, 10:23

До так званої "коаліції винищувачів" для України на цей час увійшли вісім країн, згодом їхня кількість може зрости.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, пише "Європейська правда". 

Ігор Жовква зазначив, що за підсумками поїздки президента України на саміт Європейської політичної спільноти у Молдові вдалося окреслити контури "коаліції винищувачів" та зробити реальні кроки до прискорення підготовки пілотів і техніків для винищувачів четвертого покоління, "включаючи, але не обмежуючись F-16". 

"Оформилася основа європейської частини Коаліції за участю вже восьми країн (невдовзі буде більше): Великої Британії, Нідерландів, Польщі, Данії, Швеції, Бельгії, Португалії і Франції. З президентом Франції навіть ухвалено окрему спільну заяву з цього приводу", – повідомив Ігор Жовква.

За його словами, досягнуті домовленості дозволяють розраховувати на конкретні рішення щодо обсягів і механізму підготовки пілотів, обслуговуючого персоналу, а також створення умов і відповідної інфраструктури для винищувачів вже під час наступного засідання Контактної групи з оборони України (формату "Рамштайн"). 

Нагадаємо, після прибуття на саміт президент України Володимир Зеленський також виступив за створення "коаліції Patriot". Цю ініціативу підтримав прем’єр Нідерландів.

Теми: Європаавіа
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