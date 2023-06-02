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Росіяни готують масове вивезення дітей з окупованої Запорізької області – ОВА

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 2 червня 2023, 10:40
Росіяни готують масове вивезення дітей з окупованої Запорізької області – ОВА
Ілюстративне фото з Depositphotos

Російські окупанти готують масове вивезення дітей з окупованої Запорізької області до Криму або Росії на "оздоровлення".

Джерело: очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко в інтерв’ю РБК-Україна 

Пряма мова: "Вона ("евакуація" - ред) потрохи продовжується. Знаю, що приблизно 2-3 шкільні автобуси з людьми час від часу рухаються. 

Орієнтовно 2-3 тижні тому росіяни вирішили організувати виїзд дітей нібито на "оздоровлення" до окупованого Криму або до Росії. Ми маємо дуже приблизні оцінки: за нашими підрахунками, біля 10 тисяч дітей можуть вивезти в такий спосіб". 

Деталі: При цьому, за його словами, в окупованій частині Запорізької області проживає щонайменше 600-700 тисяч людей.

Пряма мова: "Зараз, за нашими підрахунками, на території області, що контролюється Україною, знаходиться 600-700 тисяч людей. Десь стільки ж чи, можливо, трохи більше – і на окупованій частині. На початок війни у нас загальна кількість населення складала приблизно 1 мільйон 200 тисяч".

Теми: Запорізька областьдітидепортація окупація
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