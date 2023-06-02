Ворог активізувався на двох напрямках – Череватий

Ворог активізувався на Куп'янському та Лиманському напрямках, однак Сили оборони відбили всі атаки російських окупантів протягом доби.

Джерело: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "Ворог там (на Куп'янсько-Лиманському напрямку - ред.) активізувався: 11 боєзіткнень за цю добу відбулося, 632 артудари. Ми відбили всі атаки ворога, нанесли йому втрати: 58 окупантів було знищено, 94 зазнали поранень, двоє потрапили до полону. Знищено 7 танків, два міноменти, протитанкову гармату "Рапіра" , дрон-камікадзе "Ланцет", 11 автомобілів".

Деталі: На думку Череватого, "великий наступ", який анонсували росіяни взимку, завершується і обмежився спробами атакувати на Бахмутському, Куп’янському та Лиманському напрямках.

Пряма мова: "Бахмут, ми бачимо, в силу потужних втрат вони змушені перегруповуватися, замінювати угрупування військ. На Куп'янсько-Лиманському напрямку – ніяких суттєвих просувань, вони отримали потужні втрати. І все це зводиться до головного результату – виснаження ворога і вибиття його військового потенціалу".