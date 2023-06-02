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Окупанти навезли вибухівки на хімзавод у Криму, готують провокацію − Херсонська ОВА

Ірина БалачукП'ятниця, 2 червня 2023, 11:26
Окупанти навезли вибухівки на хімзавод у Криму, готують провокацію − Херсонська ОВА
Кримський титан. Фото РИА Новости

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російські загарбники готують чергову хімічну провокацію, щоб зупинити ЗСУ і звинуватити Україну в екологічному тероризмі.  

Джерело: Прокудін у Telegram

Пряма мова Прокудіна: "За даними сил спротиву, росіяни готують чергову провокацію на хімічному заводі в Армянську тимчасово окупованого Криму. Вони завезли на територію заводу "Кримський Титан" вибухівку і мінують територію.

Ймовірний вибух спричинить викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин призведе до смертельної небезпеки людей і довкілля".

Деталі: За словами Прокудіна, у випадку провокації постраждають мешканці Крим і як мінімум ще 7 областей України, а також Туреччина і сама країна-агресор.

Він опублікував пам’ятку для населення з алгоритмом дій на випадок хімічної небезпеки і додав, що влада постійно слідкує за цією ситуацією і готова оперативно реагувати на всі загрози, які можуть виникнути. 

 
 

"Зберігайте спокій, не піддавайтесь на провокації ворога та слідкуйте за оголошеннями обласної військової адміністрації", − підсумував Прокудін.

Теми: Херсонська областьКримокупаціяпровокації
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