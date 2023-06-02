Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти навезли вибухівки на хімзавод у Криму, готують провокацію − Херсонська ОВА

Ірина БалачукП'ятниця, 2 червня 2023, 11:26
Окупанти навезли вибухівки на хімзавод у Криму, готують провокацію − Херсонська ОВА
Кримський титан. Фото РИА Новости

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російські загарбники готують чергову хімічну провокацію, щоб зупинити ЗСУ і звинуватити Україну в екологічному тероризмі.  

Джерело: Прокудін у Telegram

Пряма мова Прокудіна: "За даними сил спротиву, росіяни готують чергову провокацію на хімічному заводі в Армянську тимчасово окупованого Криму. Вони завезли на територію заводу "Кримський Титан" вибухівку і мінують територію.

Реклама:

Ймовірний вибух спричинить викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин призведе до смертельної небезпеки людей і довкілля".

Деталі: За словами Прокудіна, у випадку провокації постраждають мешканці Крим і як мінімум ще 7 областей України, а також Туреччина і сама країна-агресор.

Він опублікував пам’ятку для населення з алгоритмом дій на випадок хімічної небезпеки і додав, що влада постійно слідкує за цією ситуацією і готова оперативно реагувати на всі загрози, які можуть виникнути. 

 
 

"Зберігайте спокій, не піддавайтесь на провокації ворога та слідкуйте за оголошеннями обласної військової адміністрації", − підсумував Прокудін.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Херсонська областьКримокупаціяпровокації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Українські прикордонники відповіли білорусам: Ваш борщ нині як тюремна баланда
Ворог активізувався на двох напрямках – Череватий
В ОП назвали склад європейської "коаліції винищувачів" для України, йдеться вже не лише про F-16
Суд закрив на домашній арешт чотирьох блогерок, які "засвітили" роботу ППО
Останні новини
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
Усі новини...
Реклама: