У контрнаступі України вирішальну роль відіграють танки - генерал Міллі

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі наголосив на важливому значенні танків для майбутнього контрнаступу України.

Про це він сказав журналістам під час візиту до Франції, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN.

За словами американського генерала, танки забезпечать вирішальну вогневу міць у контрнаступі українських Сил оборони.

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"Танки дуже важливі як для оборони, так і для наступу. Модернізовані сучасні танки, відповідне навчання на них, уміння їх використовувати стануть фундаментальним компонентом для успіху України", – заявив Міллі.

Він зазначив, що коли почнеться контрнаступ, танки діятимуть разом з артилерією, піхотою й іншими наземними силами.

Водночас Міллі наголосив, що питання постачання винищувачів F-16 є довгостроковим планом з оснащення України.

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"Всі визнають, що Україні потрібні модернізовані ВПС, і всі це усвідомлюють. Щоб створити такі повітряні сили, знадобиться багато часу, зусиль і грошей", – зауважив генерал.

Раніше американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем наголошував, що коли почнеться український контрнаступ, на росіян "чекає грубе пробудження".

За словами начальника Генерального штабу Чехії Карела Ржехки, майбутній контрнаступ України проти РФ не обов’язково переломить ситуацію на полі бою, та закликав готуватись до затяжної війни.