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ЗСУ влучили по позиціях РФ в порту Бердянська, звідти тікають кораблі – адміністрація

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 2 червня 2023, 13:12
ЗСУ влучили по позиціях РФ в порту Бердянська, звідти тікають кораблі – адміністрація
Скрін з відео "Бердянськ Зараз"

Вдень 2 червня українські захисники влучили по позиціях російських окупантів в порту Бердянська. За попередніми даними, кораблі РФ покидають порт.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram, анонімні Telegram-канали, колаборант Володимир Рогов, який керує окупаційною адміністрацією на захоплених територіях Запорізької області, у Telegram, Суспільне з посиланням на заяву голови Бердянської міської військової адміністрації Вікторії Галіціної

Пряма мова Федорова: "В тимчасово окупованому Бердянську гучно. Бавовна розквітла в порту, через який окупанти вивозили награбоване. Вибухи чуло все передмістя".

Деталі: Анонімні Telegram-канали повідомляють про ракетний удар. Колаборант Володимир Рогов заявляє про влучання по території порту. Він запевняє, що руйнувань та жертв немає.

Доповнено: Голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна підтвердила, що українські захисники влучили по позиціях росіян. У Бердянській міській військовій адміністрації також розповіли, що, за попередніми даними, з порту тікають кораблі, які нещодавно зайшли для викрадення українських зернових та металу. 

Анонімні Telegram-канали публікують фото російських кораблів, які покидають порт.

 
 

Теми: Бердянськвибухпортивійна
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