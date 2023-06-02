ЗСУ влучили по позиціях РФ в порту Бердянська, звідти тікають кораблі – адміністрація
Вдень 2 червня українські захисники влучили по позиціях російських окупантів в порту Бердянська. За попередніми даними, кораблі РФ покидають порт.
Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram, анонімні Telegram-канали, колаборант Володимир Рогов, який керує окупаційною адміністрацією на захоплених територіях Запорізької області, у Telegram, Суспільне з посиланням на заяву голови Бердянської міської військової адміністрації Вікторії Галіціної
Пряма мова Федорова: "В тимчасово окупованому Бердянську гучно. Бавовна розквітла в порту, через який окупанти вивозили награбоване. Вибухи чуло все передмістя".
Деталі: Анонімні Telegram-канали повідомляють про ракетний удар. Колаборант Володимир Рогов заявляє про влучання по території порту. Він запевняє, що руйнувань та жертв немає.
Доповнено: Голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна підтвердила, що українські захисники влучили по позиціях росіян. У Бердянській міській військовій адміністрації також розповіли, що, за попередніми даними, з порту тікають кораблі, які нещодавно зайшли для викрадення українських зернових та металу.
Анонімні Telegram-канали публікують фото російських кораблів, які покидають порт.
У Бердянську стався вибух: окупанти заявляють про удар по порту pic.twitter.com/FnmFLrcBMv— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) June 2, 2023