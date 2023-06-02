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Байден: Швеція скоро стане членом НАТО, я вам обіцяю

"Європейська правда"П'ятниця, 2 червня 2023, 13:40

Президент США Джо Байден заявив, що Швеція найближчим часом стане новим членом НАТО.

Про це він сказав під час виступу в Академії ВПС США, повідомляє "Європейська правда".

У своїй промові американський президент наголосив, що НАТО стає сильнішим і згуртованішим.

Він додав, що Альянс ще більше зміцнився завдяки вступу Фінляндії, а незабаром і Швеції.

"НАТО є більш потужним і більш згуртованим, ніж за останні десятиріччя, і зараз він став ще сильнішим зі вступом до Альянсу нашого нового члена, Фінляндії, а незабаром і Швеції, який відбудеться якнайшвидше. Це станеться.  Я вам обіцяю", – зазначив Байден.

Напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що цього тижня він говорив з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і підкреслив важливість досягнення прогресу в питанні вступу Швеції. 

Як відомо, протокол про вступ Швеції до НАТО не ратифікували лише дві країни – Угорщина та Туреччина.

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В експертних колах вважають, що проведення виборів у Туреччині відкриває нове "вікно можливостей" для завершення вступу Швеції, оскільки питання перестає бути передвиборчою картою Ердогана.

Угорщина, де скаржаться на "нестачу поваги" з боку Стокгольма за критику проблем з демократією і верховенством права, навряд чи наважиться залишатися останньою країною, яка блокує вступ Швеції.

Теми: БайденШвеціяНАТО
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