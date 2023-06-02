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Сім'я в авто наїхала на вибухівку: загинула жінка, троє дітей поранені

Євген КізіловП'ятниця, 2 червня 2023, 15:19
Сім'я в авто наїхала на вибухівку: загинула жінка, троє дітей поранені
Getty Images

Жінка загинула і троє дітей зазнали важких поранень, коли їхній автомобіль підірвався на невідомому вибуховому пристрої у Харківській області.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Деталі: Трагедія сталася 2 червня близько 12:00 поблизу сіл Морозова Долина та Леміщине Богодухівського району.

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Пряма мова: "Жінка 37 років загинула на місці. Важких поранень зазнали дві дівчинки 12-ти та 15-ти років та 12-річний хлопчик. Усі постраждалі госпіталізовані, наразі медики борються за їхні життя".

Більше деталей: Очільник області нагадав, що на Харківщині залишається дуже високою мінна небезпека. Не можна відвідувати ліси, поля, лісосмуги, узбіччя доріг, береги водойм тощо. Пересуватися треба виключно по дорогах з твердим покриттям.

У разі виявлення підозрілого предмета торкатися його заборонено. Треба відійти на безпечну відстань та повідомити ДСНС або поліцію.

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Теми: вибухХарківська областьжертвидіти
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