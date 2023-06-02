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Бойова сарана України атакувала Росію: роспропаганда вигадала нову історію

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 2 червня 2023, 15:27
Бойова сарана України атакувала Росію: роспропаганда вигадала нову історію
Скрін з відео Риа новости

Російська пропаганда розповіла росіянам, що українські бійці вирощували сарану із США в ангарі, звідки комахи пішки виходили та атакували посіви Луганської області та Росії.

Джерело: РИА Новости

Деталі: Російська пропаганда показала жінку у військовій формі, яка нібито знайшла у санітарній станції "лист" 2019 року. В ньому українську бригаду просять "забезпечити супровід товару з Вашингтонського дослідницького університету в Міссурі на територію Луганського облрибкомбінату".

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Далі жінка розповідає, що вона "подивилася в інтернеті" і виявила, що лабораторія цього університету займалася виведенням бойових комах і ставила експерименти над саранею в "саперній справі".

 

Жінка запевняє, що на Луганщині є ідеальні умови для "легкого та швидкого" розведення сарани. Далі російська пропаганда показує, як вона прогулюється ангаром:

Пряма мова: "На те, що тут, в ангарі, знаходилися личинки сарани, вказує велика кількість тирси з піском – це субстрат для розвитку личинок або для якогось їхнього зберігання, поки вони не потраплять у поживне середовище".

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Більше деталей: Далі оператор навів камеру на "крила сарани", які випадково знайшлися на підлозі. Також вони показали нібито згорілу сарану, з якою, за словами жінки, "щось сталося під впливом хімії".

 

Пряма мова: "З селітри робилися димові шашки, які створювали щільний бар’єр, щоб сарана не летіла по вітру. Місцеві жителі кажуть, що спочатку сарана не летіла. В напрямку того струмочка (показує рукою - ред.) вона ще пішки вийшла. Тобто спочатку не летіла, а коли почали все палити – вона піднялась (у повітря - ред.) і почала летіти у бік "ЛНР" і Росії".

Ще більше деталей: Інший нібито військовий розповідає, що калюжі на землі ангару вказують на те, що тут розвантажували хімікати, а глядачу показують калюжу "отруйного кольору".

 

Жінка запевняє росіян, що однаковий розмір сарани, яка вилетіла у липні, свідчить про те, що її походження є неприродним. Про це, як вона зазначила, їй сказали "місцеві екологи". Далі роспропаганда показує нібито свідків нальоту сарани.

Теми: РосіяпропагандаЗМІЛуганська область
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