Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойова сарана України атакувала Росію: роспропаганда вигадала нову історію

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 2 червня 2023, 15:27
Бойова сарана України атакувала Росію: роспропаганда вигадала нову історію
Скрін з відео Риа новости

Російська пропаганда розповіла росіянам, що українські бійці вирощували сарану із США в ангарі, звідки комахи пішки виходили та атакували посіви Луганської області та Росії.

Джерело: РИА Новости

Деталі: Російська пропаганда показала жінку у військовій формі, яка нібито знайшла у санітарній станції "лист" 2019 року. В ньому українську бригаду просять "забезпечити супровід товару з Вашингтонського дослідницького університету в Міссурі на територію Луганського облрибкомбінату".

 

Далі жінка розповідає, що вона "подивилася в інтернеті" і виявила, що лабораторія цього університету займалася виведенням бойових комах і ставила експерименти над саранею в "саперній справі".

 

Жінка запевняє, що на Луганщині є ідеальні умови для "легкого та швидкого" розведення сарани. Далі російська пропаганда показує, як вона прогулюється ангаром:

Пряма мова: "На те, що тут, в ангарі, знаходилися личинки сарани, вказує велика кількість тирси з піском – це субстрат для розвитку личинок або для якогось їхнього зберігання, поки вони не потраплять у поживне середовище".

Більше деталей: Далі оператор навів камеру на "крила сарани", які випадково знайшлися на підлозі. Також вони показали нібито згорілу сарану, з якою, за словами жінки, "щось сталося під впливом хімії".

ВІДЕО ДНЯ
 

Пряма мова: "З селітри робилися димові шашки, які створювали щільний бар’єр, щоб сарана не летіла по вітру. Місцеві жителі кажуть, що спочатку сарана не летіла. В напрямку того струмочка (показує рукою - ред.) вона ще пішки вийшла. Тобто спочатку не летіла, а коли почали все палити – вона піднялась (у повітря - ред.) і почала летіти у бік "ЛНР" і Росії".

Ще більше деталей: Інший нібито військовий розповідає, що калюжі на землі ангару вказують на те, що тут розвантажували хімікати, а глядачу показують калюжу "отруйного кольору".

 

Жінка запевняє росіян, що однаковий розмір сарани, яка вилетіла у липні, свідчить про те, що її походження є неприродним. Про це, як вона зазначила, їй сказали "місцеві екологи". Далі роспропаганда показує нібито свідків нальоту сарани.

Теми: РосіяпропагандаЗМІЛуганська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 02:10В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога

Українські пілоти ще не вирушали на навчання за кордон – Повітряні сили

Оновлено від 17:05На Бахмутському напрямку українська армія просувається вперед, займає висоти – Маляр

відео, фотоУ російському Сибіру палає підстанція, ЗМІ повідомляють про вибух

У Вірменії заявили про проблеми через членство в ОДКБ

Генерал Міллі: Україна дуже добре підготувалася до контрнаступу

Усі новини...
Росія
Лукашенко: Треба було "вирішити українське питання" у 2014-15, це наша єдина помилка
Бєлгородське Шебекіно все в диму: ситуацію пояснив легіон "Свобода России"
Блінкен: США не згодні на "потьомкінський мир" в Україні, вигоду від нього матиме лише Путін
Останні новини
04:30
У контрнаступі Сили оборони повинні використати слабкі місця в позиціях РФ – Пентагон
04:10
У Деснянському районі Києва уламки впали на проїжджу частину, є пошкодження – КМВА
03:20
У Києві пролунали вибухи, працювала ППО
02:36
оновлено від 02:10В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
01:50
Терехов повідомив про наслідки ракетного удару по Харкову
01:03
На підступах до Києва та області повідомляли про роботу ППО
00:52
Ворог вдарив по Сумщині – зафіксовано 94 вибухи за добу
00:02
Одному з найбагатших людей Фінляндії виписали 121 тисячу євро штрафу за перевищення швидкості
00:00
Оновлено від 22.35Окупанти атакували Харків ракетами С-300, в області пошкодили аміакопровід – ОВА
23:48
Кулеба: Вільнюс має "підтягнути" НАТО до реальності, рішення Бухареста від неї максимально відірване
Усі новини...
Реклама: