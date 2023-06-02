Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Контрнаступ – не кіно, не скажу, як ви його побачите

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 2 червня 2023, 16:09
Зеленський: Контрнаступ – не кіно, не скажу, як ви його побачите
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ. ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що результатом контрнаступу має бути звільнення українських територій, і коли він відбуватиметься, це буде відчутно.

Джерело: Зеленський під час спільної з президентом Естонії Аланом Карісом пресконференції

Пряма мова: "Це не кіно, мені складно сказати, як ви побачите контрнаступ. Головне, щоб це побачила Росія, і не тільки побачила, а відчула. А особливо ми говоримо про ті війська, які окупували нашу територію. Деокупація наших територій – це і є результат контрнаступу. Коли це буде відбуватись, ви зрозумієте, що він відбувається".

Реклама:

Деталі: Зеленський також наголосив, що через війну Україна поки не може бути членом НАТО. Водночас в гарантіях безпеки для України має бути чітко вказано, що вони діятимуть до вступу країни в НАТО.

Теми: Зеленськийконтрнаступпрезидентвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Зеленський
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
У Зеленського назвали ключові теми його виступу на Генасамблеї ООН
Останні новини
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях 
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
Усі новини...
Реклама: