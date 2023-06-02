Зеленський: Контрнаступ – не кіно, не скажу, як ви його побачите

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що результатом контрнаступу має бути звільнення українських територій, і коли він відбуватиметься, це буде відчутно.

Джерело: Зеленський під час спільної з президентом Естонії Аланом Карісом пресконференції

Пряма мова: "Це не кіно, мені складно сказати, як ви побачите контрнаступ. Головне, щоб це побачила Росія, і не тільки побачила, а відчула. А особливо ми говоримо про ті війська, які окупували нашу територію. Деокупація наших територій – це і є результат контрнаступу. Коли це буде відбуватись, ви зрозумієте, що він відбувається".

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Деталі: Зеленський також наголосив, що через війну Україна поки не може бути членом НАТО. Водночас в гарантіях безпеки для України має бути чітко вказано, що вони діятимуть до вступу країни в НАТО.