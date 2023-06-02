Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Контрнаступ – не кіно, не скажу, як ви його побачите

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 2 червня 2023, 16:09
Зеленський: Контрнаступ – не кіно, не скажу, як ви його побачите
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ. ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що результатом контрнаступу має бути звільнення українських територій, і коли він відбуватиметься, це буде відчутно.

Джерело: Зеленський під час спільної з президентом Естонії Аланом Карісом пресконференції

Пряма мова: "Це не кіно, мені складно сказати, як ви побачите контрнаступ. Головне, щоб це побачила Росія, і не тільки побачила, а відчула. А особливо ми говоримо про ті війська, які окупували нашу територію. Деокупація наших територій – це і є результат контрнаступу. Коли це буде відбуватись, ви зрозумієте, що він відбувається".

Деталі: Зеленський також наголосив, що через війну Україна поки не може бути членом НАТО. Водночас в гарантіях безпеки для України має бути чітко вказано, що вони діятимуть до вступу країни в НАТО.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Зеленськийконтрнаступпрезидентвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 02:10В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога

Українські пілоти ще не вирушали на навчання за кордон – Повітряні сили

Оновлено від 17:05На Бахмутському напрямку українська армія просувається вперед, займає висоти – Маляр

відео, фотоУ російському Сибіру палає підстанція, ЗМІ повідомляють про вибух

У Вірменії заявили про проблеми через членство в ОДКБ

Генерал Міллі: Україна дуже добре підготувалася до контрнаступу

Усі новини...
Зеленський
Зеленський анонсував, що "Дія" допоможе розвинути держсервіси в Європі, Латинській Америці та Африці
Зеленський розповів, з якими країнами вів переговори про "коаліцію Patriot"
Зеленський на Ставці доручив провести повну ревізію всіх укриттів країни
Останні новини
04:30
У контрнаступі Сили оборони повинні використати слабкі місця в позиціях РФ – Пентагон
04:10
У Деснянському районі Києва уламки впали на проїжджу частину, є пошкодження – КМВА
03:20
У Києві пролунали вибухи, працювала ППО
02:36
оновлено від 02:10В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
01:50
Терехов повідомив про наслідки ракетного удару по Харкову
01:03
На підступах до Києва та області повідомляли про роботу ППО
00:52
Ворог вдарив по Сумщині – зафіксовано 94 вибухи за добу
00:02
Одному з найбагатших людей Фінляндії виписали 121 тисячу євро штрафу за перевищення швидкості
00:00
Оновлено від 22.35Окупанти атакували Харків ракетами С-300, в області пошкодили аміакопровід – ОВА
23:48
Кулеба: Вільнюс має "підтягнути" НАТО до реальності, рішення Бухареста від неї максимально відірване
Усі новини...
Реклама: