Україна запустила нове англомовне видання для західної аудиторії

Держпідприємство "МПІУ" запустило інформаційно-розважальну цифрову платформу The Gaze, яка, серед іншого, англійською мовою знайомитиме західну аудиторію з подіями в Україні.

Джерело: міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Telegram, "Детектор медіа"

Пряма мова: "Представляємо The Gaze - обіцяне українське іномовлення англійською мовою".

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Деталі: За словами міністра, ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України" запускає The Gaze, щоб знайомити західну аудиторію "з феноменом країн нової Європи та України як її складової, з її людьми, історією, природою, культурою, політикою, економікою та впливом на глобальне майбутнє".

Ткаченко каже, що нова платформа поєднуватиме топові новини, репортажі, розважальний контент, аналітичні матеріали та стримінгові формати.

Пряма мова: "Ключова задача The Gaze — стати тим інформаційним простором, де українські наративи, герої, історії будуть органічно представлені через теми й цінності цікаві та зрозумілі широкій аудиторії західного світу, для якого частина Європи на схід від Берліна поки що залишається terra incognita.

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Зараз, коли навколо України сконцентрована така кількість уваги від усього світу, заснування таких проєктів несе в собі важливу роль, даючи нам змогу розповісти про нашу культури та історію якомога більше, аби нас впізнавали не тільки як країну, що воює з росією, а як невід'ємну та цікаву частину європейської спільноти".

Більше деталей: Платформа The Gaze, окрім веб-сайту, має youtube-канал і сторінки у Facebook, Instagram, Twitter.

Генеральна директорка ДП "МПІУ" Юлія Островська повідомила, що робота над створенням нового медіа розпочалась минулого року.

За її словами, щоб чітко визначити запити іноземних читачів та глядачів, "МПІУ" провела низку досліджень та розробила кілька концептуальних рішень, які протестували на різних аудиторіях.

"І зрештою зупинились саме на форматі The Gaze, який презентуємо сьогодні. Водночас англомовний youtube-канал UATV подовжить роботу в звичному форматі", — говорить Островська.

У Мінцифри повідомили, що ключова аудиторія проекту має збігатися з переліком держав, які надають Україні найбільшу підтримку під час війни і мають великий інтерес до України. Насамперед це США, Велика Британія, країни ЄС та Канада. Контент розраховано на широку аудиторію, представники якої є активними користувачами соціальних мереж і ютубу та звикли до інтерактивної форми подачі матеріалу.