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Німеччина придбає 66 колісних БТР для України

"Європейська правда"П'ятниця, 2 червня 2023, 17:47

Уряд Німеччини уклав із компанією Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) було укладено контракт на постачання 66 колісних бронетранспортерів.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на DPA, в п’ятницю повідомила речниця Міністерства оборони ФРН.

Берлін розглядав можливість придбати для України бронетранспортери Fuchs оборонного концерну Rheinmetall, але, за даними DPA, обрав FFG, оскільки ціна їхніх БТР була вшестеро-всемеро меншою.

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Коли колісні бронетранспортери FFG будуть відправлені в Україну, поки невідомо.

Окрім того, німецький уряд придбає у FFG 64 багатоцільові автомобілі – старі транспортні засоби шведського виробництва, які компанія модернізувала. Деякі з них раніше використовувалися Бундесвером.

Скільки федеральний уряд Німеччини заплатить FFG за двома контрактами, традиційно не повідомляється.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Німеччина передала Україні одну радіолокаційну станцію повітряного спостереження TRML-4D.

Крім того, компанія Quantum Systems зі штаб-квартирою в німецькій Баварії оголосила про замовлення 300 додаткових розвідувальних дронів середньої дальності Vector для військової підтримки Збройних Сил України.

Теми: Німеччинадопомога Українівійна
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