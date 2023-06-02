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СБУ викрила бізнес-партнера Коломойського на крадіжці 600 млн у перший день вторгнення РФ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 2 червня 2023, 18:15
СБУ викрила бізнес-партнера Коломойського на крадіжці 600 млн у перший день вторгнення РФ
ілюстрація СБУ

Служба безпеки України викрила ще одну масштабну схему привласнення грошей екстопменеджментом ПАТ "Укртатнафта". До організації оборудки причетний колишній член наглядової ради компанії та бізнес-партнер Ігоря Коломойського Михайло Кіперман.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Як свідчать матеріали слідства, за ініціативи Кіпермана з рахунків "Укртатнафти" було виведено майже 600 млн у гривневому еквіваленті.

Це було зроблено у перший день повномасштабного вторгнення РФ, ймовірно із розрахунком, що зловмисникам не доведеться відповідати за скоєну крадіжку, зазначають у спецслужбі.

Схема полягала у тому, що 24 лютого 2022 року ПАТ "Укртатнафта" перерахувала на підконтрольну європейську компанію майже 600 млн грн, які передбачалися іншому постачальнику для оплати раніше зафрахтованих 84 тис. тонн сирої нафти.

На момент махінації ця сировина уже перебувала в Одеському порту і мала бути доставлена для подальшої обробки на Кременчуцький НПЗ.

Для реалізації оборудки колишній топменеджмент "Укртатнафти" створив "договір-клон", в якому змінив реквізити отримувача платежу.

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Таким чином, організатори схеми перевели гроші на підконтрольну компанію, замість того, щоб розрахуватись з реальним постачальником нафти.

 

На підставі зібраних доказів складено підозру колишньому члену наглядової ради "Укртатнафти" та фактичному власнику компанії-нерезидента Михайлу Кіперману, на яку виведено майже 600 млн грн.

Підозра складена за трьома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

- ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);

- ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Дослівно: "Триває розслідування, щоб встановити всі обставини злочину і притягнути винних до відповідальності.

Наразі Михайло Кіперман переховується від правосуддя за кордоном. У зв’язку з цим буде вирішуватися питання щодо оголошення його у міжнародний розшук".

Теми: КоломойськийнафтаСБУ
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