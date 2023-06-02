Голова ЦРУ таємно їздив до Китаю у спробі розморозити відносини – ЗМІ

У травні директор ЦРУ Білл Бернс відвідав Китай – таємний візит одного з найбільш довірених чиновників президента Джо Байдена свідчить про те, наскільки Білий дім занепокоєний погіршенням відносин між Пекіном і Вашингтоном.

Джерело: "Financial Times" із посиланням на джерела

Деталі: П'ять осіб, ознайомлених із ситуацією, повідомили, що Бернс – колишній високопоставлений дипломат, якому часто доручають делікатні закордонні місії, – відвідав Китай для переговорів з офіційними особами.

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Цей візит, який став першим високопоставленим візитом до Китаю представника адміністрації Байдена, відбувся в той час, коли Вашингтон наполягає на взаємодії з Пекіном на високому рівні, щоб спробувати стабілізувати відносини.

Білий дім і Центральне розвідувальне управління США відмовилися від коментарів.

Один американський чиновник сказав, що Бернс зустрічався з представниками китайської розвідки під час поїздки.

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Пряма мова посадовця: "Минулого місяця директор Бернс відвідав Пекін, де зустрівся з китайськими колегами і наголосив на важливості підтримки відкритих ліній зв'язку в каналах розвідки".

Деталі: Місія Бернса відбулася того ж місяця, коли радник із національної безпеки США Джейк Салліван зустрівся у Відні з Ван І, головним зовнішньополітичним чиновником Китаю. Білий дім не оголошував про цю зустріч до її завершення.

Поїздка Бернса також стала візитом найвищого рівня після відвідання заступницею держсекретаря США Венді Шерман Тяньцзіню в липні 2021 року.

Байден неодноразово просив директора ЦРУ проводити делікатні місії як вдома, так і за кордоном. У листопаді 2021 року Бернс їздив до Москви, щоб застерегти російських чиновників від вторгнення в Україну.

Кілька людей, знайомих із ситуацією, розповіли, що минулого року Байден відправив Бернса на Капітолійський пагорб, щоб переконати тодішню спікерку Палати представників Ненсі Пелосі не їхати до Тайваню.

Білий дім намагається відновити обмін з Китаєм після особливо неспокійного періоду, який розпочався в лютому, коли над Північною Америкою пролетіла китайська повітряна куля, яку підозрювали в тому, що вона є шпигунською.

Той інцидент підірвав зусилля, спрямовані на те, щоб встановити "нижню межу" у відносинах, про необхідність яких Байден і президент Китаю Сі Цзіньпін домовилися під час зустрічі на саміті G20 на Балі в листопаді 2022 року.

У травні 2023 року Байден на саміті G7 в Хіросімі заявив, що очікує швидкої "відлиги" у відносинах, не уточнивши деталей. Бернс відвідав Китай до того, як Байден зробив цю заяву.

Експерти відзначають, що як досвідчений дипломат і високопоставлений співробітник розвідки Бернс може сприяти досягненню мети адміністрації Байдена – стабілізувати відносини і покласти початок новому етапу у відносинах. Бернса поважають демократи і республіканці, а також добре знають китайські чиновники.

Державний секретар Ентоні Блінкен у лютому скасував свій візит до Китаю через інцидент із повітряною кулею. Тепер США намагаються здійснити цю поїздку, але Пекін поки що відмовляється давати їй зелене світло, зазначає видання.

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу також відмовився зустрітися з міністром оборони США Ллойдом Остіном у Сінгапурі на цих вихідних, оскільки Вашингтон відмовився зняти з нього санкції. Обидва міністри беруть участь у конференції з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла", де вони мають виступити з промовами.

Хоча офіційної зустрічі двох міністрів не очікувалося, Пентагон повідомив, що вони "коротко поспілкувалися" на вечері з нагоди відкриття форуму, який організовує Міжнародний інститут стратегічних досліджень. "Обидва лідери потиснули один одному руки, але не мали предметного обміну думками", – заявили в Пентагоні.