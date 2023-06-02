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ССО показали філігранне знищення російських окупантів у дельті Дніпра

Валентина РоманенкоП'ятниця, 2 червня 2023, 19:36
ССО показали філігранне знищення російських окупантів у дельті Дніпра
скриншот

Для ураження ворожих цілей воїни Сил спецоперацій ЗСУ використовують ударний безпілотний авіаційний комплекс.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: На відео, оприлюдненому 2 червня, зафіксовано роботу одного з таких БПАКів.

Місце подій – Херсонський напрямок.

Мета таких ударів – не лише вогневе ураження місць розташування противника, а і завдання шкоди його логістиці. Саме тому під ударом комплексу – надводні транспортні засоби, якими ворожі групи пересуваються дельтою Дніпра.

ВІДЕО ДНЯ

Аудіосупровід відеозапису, крім мотивуючої української музики, містить уривки перехоплених розмов окупантів, які попереджають один одного про роботу українського повітряного месника.

Теми: ССОХерсонська область
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