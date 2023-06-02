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ССО показали філігранне знищення російських окупантів у дельті Дніпра

Валентина РоманенкоП'ятниця, 2 червня 2023, 19:36
ССО показали філігранне знищення російських окупантів у дельті Дніпра
скриншот

Для ураження ворожих цілей воїни Сил спецоперацій ЗСУ використовують ударний безпілотний авіаційний комплекс.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: На відео, оприлюдненому 2 червня, зафіксовано роботу одного з таких БПАКів.

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Місце подій – Херсонський напрямок.

Мета таких ударів – не лише вогневе ураження місць розташування противника, а і завдання шкоди його логістиці. Саме тому під ударом комплексу – надводні транспортні засоби, якими ворожі групи пересуваються дельтою Дніпра.

Аудіосупровід відеозапису, крім мотивуючої української музики, містить уривки перехоплених розмов окупантів, які попереджають один одного про роботу українського повітряного месника.

Теми: ССОХерсонська область
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