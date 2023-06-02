ССО показали філігранне знищення російських окупантів у дельті Дніпра
Для ураження ворожих цілей воїни Сил спецоперацій ЗСУ використовують ударний безпілотний авіаційний комплекс.
Джерело: пресслужба ССО
Деталі: На відео, оприлюдненому 2 червня, зафіксовано роботу одного з таких БПАКів.
Місце подій – Херсонський напрямок.
Мета таких ударів – не лише вогневе ураження місць розташування противника, а і завдання шкоди його логістиці. Саме тому під ударом комплексу – надводні транспортні засоби, якими ворожі групи пересуваються дельтою Дніпра.
Філігранне знищення російських окупантів "бойовими пташками" ССО на Херсонському напрямку— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 2, 2023
відео Сил спецоперацій ЗСУ pic.twitter.com/dCx3fBkPP7
Аудіосупровід відеозапису, крім мотивуючої української музики, містить уривки перехоплених розмов окупантів, які попереджають один одного про роботу українського повітряного месника.