ССО показали філігранне знищення російських окупантів у дельті Дніпра

Для ураження ворожих цілей воїни Сил спецоперацій ЗСУ використовують ударний безпілотний авіаційний комплекс.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: На відео, оприлюдненому 2 червня, зафіксовано роботу одного з таких БПАКів.

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Місце подій – Херсонський напрямок.

Мета таких ударів – не лише вогневе ураження місць розташування противника, а і завдання шкоди його логістиці. Саме тому під ударом комплексу – надводні транспортні засоби, якими ворожі групи пересуваються дельтою Дніпра.

Філігранне знищення російських окупантів "бойовими пташками" ССО на Херсонському напрямку

відео Сил спецоперацій ЗСУ pic.twitter.com/dCx3fBkPP7 ВІДЕО ДНЯ June 2, 2023

Аудіосупровід відеозапису, крім мотивуючої української музики, містить уривки перехоплених розмов окупантів, які попереджають один одного про роботу українського повітряного месника.