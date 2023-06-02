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Росіяни обстріляли Куп'янський район: є загиблі, поранення отримала 3-річна дитина

Альона Мазуренко П'ятниця, 2 червня 2023, 19:43
Росіяни обстріляли Куп'янський район: є загиблі, поранення отримала 3-річна дитина
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Російські окупанти вдарили двома керованими авіаційними бомбами по смт Ківшарівка Куп'янського району, в результаті обстрілу загинули 2 людини, 4 - отримали поранення, серед них трирічна дитина.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Facebook

Дослівно: "Ворог знову завдав удару двома керованими авіаційними бомбами по смт Ківшарівка Куп'янського району.

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Пошкоджено житловий будинок. На жаль, 2 людей загинули - чоловік похилого віку та жінка. Крім того, отримали поранення 3 жінки та 3-річний хлопчик".

Деталі: За словами Синєгубова, наразі на місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється.

Теми: Харківська областьобстрілвійна
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