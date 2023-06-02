Франція виставила на продаж маєток померлого російського олігарха-опонента Путіна

Французька влада виставила на продаж розкішний маєток, конфіскований у російського олігарха Бориса Березовського, який помер у 2013 році і був запеклим противником президента РФ Владіміра Путіна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Local.

Березовський придбав замок Шато-де-ла-Гаруп на Лазурному узбережжі в 1990-х роках, коли при владі був перший президент пострадянської Росії Борис Єльцин, і олігарх вважався одним з найвпливовіших людей в країні.

Але маєток був конфіскований французькою владою у 2015 році, через два роки після того, як Березовський був знайдений мертвим у своєму будинку в Англії за обставин, які так і не були повністю з'ясовані. На той час він став запеклим опонентом Путіна.

Цей маєток був побудований на престижному мисі Антиб британським промисловцем і членом парламенту Чарльзом Маклареном, а його багата історія пов'язана з іменами Пабло Пікассо, Коула Портера і Ернеста Хемінгуея.

Замок "представляє виняткову архітектурну та культурну спадщину. Його придбання дає унікальну можливість стати власником престижної резиденції, зануреної в історію, в чарівному місці", йдеться в заяві французького агентства Agrasc, що займається конфіскованими активами.

Зацікавлені сторони можуть висловити свій інтерес з 16 червня по 17 липня, а ті, хто буде визнаний можливим покупцем, можуть подавати заявки з вересня.

ВІДЕО ДНЯ

Замок, як і сусідній об'єкт Clocher (Дзвіниця) de la Garoupe, що також належав Березовському, конфіскували після того, як було визнано, що вони були отримані від відмивання грошей інвестиційною компанією Sifi та її керівником Жаном-Луї Бордесом.

Було вирішено, що вони діяли як прикриття для Березовського.

Реагуючи на першу скаргу, подану Росією, французькій владі знадобилося 10 років, щоб розплутати складну історію покупок, включаючи купівлю Шато де ла Гаруп у грудні 1996 року.

Лазурний берег був популярним серед багатих росіян ще з часів візитів імператорської сім'ї на рубежі століть.

Після розпаду СРСР він став улюбленим місцем відпочинку олігархів ФР.

Вторгнення Росії в Україну та санкції Заходу зробили володіння власністю і навіть в'їзд до Франції все більш проблематичним для багатьох росіян.

Нагадаємо, російський олігарх Сергєй Науменко подав позов до Високого суду Англії та Уельсу, вимагаючи в міністерства транспорту скасувати арешт його 58,5-метрової супер’яхти Phi вартістю 38 мільйонів фунтів стерлінгів (43,5 мільйона євро) та відшкодувати збитки