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Біля окупованого Мелітополя підірвали авто з чотирма колаборантами – Федоров

Альона Мазуренко П'ятниця, 2 червня 2023, 21:29
Біля окупованого Мелітополя підірвали авто з чотирма колаборантами – Федоров

В окупованій Михайлівці на Запоріжжі підірвали авто із чотирма колаборантами, за попередньою інформацією там загинув власник кафе "Гетьман", який частував окупантів.

Джерело: міський голова Мелітополя Іван Федоров

Дослівно: "Колаборантам і окупантам Михайлівки точно не до спокійного вечора п’ятниці.

Збиралися відпочити у місцевому кафе, натомість трохи не дістались - авто з чотирма прихильниками Кремля злетіло в повітря прямо біля пункту призначення.

За попередньою інформацією серед них був і бізнесмен місцевого розливу Давидюк - власник кафе "Гетьман", який гостинно годував рашистів".

Деталі: Федоров додав, що наразі уточнюється інформація щодо загиблих і поранених окупантів і колаборантів.

Водночас російські пропагандисти повідомлять, що "підприємець"-власник авто і 3-є його пасажирів - загинули.

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Теми: Мелітопольвійнаколабораціяокупація
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