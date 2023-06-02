В окупованій Михайлівці на Запоріжжі підірвали авто із чотирма колаборантами, за попередньою інформацією там загинув власник кафе "Гетьман", який частував окупантів.

Джерело: міський голова Мелітополя Іван Федоров

Дослівно: "Колаборантам і окупантам Михайлівки точно не до спокійного вечора п’ятниці.

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Збиралися відпочити у місцевому кафе, натомість трохи не дістались - авто з чотирма прихильниками Кремля злетіло в повітря прямо біля пункту призначення.

За попередньою інформацією серед них був і бізнесмен місцевого розливу Давидюк - власник кафе "Гетьман", який гостинно годував рашистів".

Деталі: Федоров додав, що наразі уточнюється інформація щодо загиблих і поранених окупантів і колаборантів.

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Водночас російські пропагандисти повідомлять, що "підприємець"-власник авто і 3-є його пасажирів - загинули.