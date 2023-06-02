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Захід зробив усе можливе, щоб підготувати Україну до контрнаступу – Білий дім

"Європейська правда"П'ятниця, 2 червня 2023, 22:28

Сполучені Штати вважають, що разом із союзниками належним чином забезпечили Україну військовою допомогою для проведення контрнаступу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ", про це у п’ятницю заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Ми дуже задоволені, що станом на зараз задовольнили потреби України для проведення її контрнаступу. Коли вони його почнуть, залежить від них, але ми впевнені, що зробили все можливе, і коли я кажу "ми", я маю на увазі не лише США, але й наших союзників і партнерів", – сказав Кірбі.

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Він додав, що має на увазі не лише системи протиповітряної оборони, а й бронетехніку, артилерію, боєприпаси та військові навчання, яких у міру просування Збройні Сили України потребуватимуть ще більше.

"Бойові дії – річ динамічна, і маємо бути певними, що ми також динамічно готові підтримувати їх надалі. Отже, ми багато чого зробили й готові продовжувати багато чого робити впродовж наступних днів і місяців", – запевнив представник Білого дому.

Раніше голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі наголосив на важливому значенні танків для майбутнього контрнаступу України.

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А американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем наголошував, що коли почнеться український контрнаступ, на росіян "чекає грубе пробудження".

Теми: контрнаступвійнаУкраїнаСША
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