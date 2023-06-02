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Кулеба – Орбану: Якщо ви такі розумні, переконайте Путіна вивести війська з України

"Європейська правда"П'ятниця, 2 червня 2023, 23:08

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба різко відповів прем’єр-міністр Угорщини Віктору Орбану, який укотре закликав Україну відмовитись від контрнаступу й шукати переговорів із Росією.

Заява Кулеби пролунала на пресконференції в Києві у п’ятницю, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Голова МЗС підкреслив, що Україна більше, ніж будь-хто у світі, хоче якнайшвидшого відновлення миру, "але миру справедливого, миру, який передбачатиме насамперед відновлення територіальної цілісності".

"Тому коли хтось починає казати: не треба контрнаступу, давайте переговори, – то якщо ви такі розумні, то ви і переконайте (президента РФ – ред.) Путіна вивести війська з України, і тоді не буде ніякого контрнаступу", – сказав він.

Кулеба відкинув намагання "постійно підходити до вирішення проблем через призму того, зо Україна має чимось поступитись для того, щоб було рішення".

"Це збочена логіка, хвора логіка, яка повністю провалилась у період з 2014 по 2022 роки. Хочете допомогти – використовуйте свої зв’язки і контакти і переконайте Путіна вийти з України", – підсумував він.

Нагадаємо, у п’ятничному інтерв’ю державному радіо прем’єр Угорщини Віктор Орбан лякав Україну тяжкими втратами під час контрнаступу та закликав почати переговори з Москвою. Також Орбан поскаржився, що йому важко бути єдиним прем'єр-міністром у ЄС, який "виступає за мир".

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Теми: Кулеба ДмитроОрбанПутін
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