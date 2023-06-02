Росіяни почали посилювати кордон курсантами: їм дали стрілецьку зброю і гранатомети

Російські окупанти залучили до охорони кордону курсантів вищих військових навчальних закладів, їх озброїли стрілецькою зброєю та гранатометами.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Військовим керівництвом Російської Федерації прийнято рішення щодо посилення державного кордону курсантами вищих військових навчальних закладів.

Так, 31 травня, близько 200 курсантів ІІІ курсу озброєних стрілецькою зброєю та гранатометами уже відряджено до західного кордону Російської Федерації під приводом проходження стажування".