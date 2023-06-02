Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни почали посилювати кордон курсантами: їм дали стрілецьку зброю і гранатомети

Альона Мазуренко П'ятниця, 2 червня 2023, 23:22
Росіяни почали посилювати кордон курсантами: їм дали стрілецьку зброю і гранатомети

Російські окупанти залучили до охорони кордону курсантів вищих військових навчальних закладів, їх озброїли стрілецькою зброєю та гранатометами.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Військовим керівництвом Російської Федерації прийнято рішення щодо посилення державного кордону курсантами вищих військових навчальних закладів.

Так, 31 травня, близько 200 курсантів ІІІ курсу озброєних стрілецькою зброєю та гранатометами уже відряджено до західного кордону Російської Федерації під приводом проходження стажування".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіякордонокупаціяГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 02:10В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога

Українські пілоти ще не вирушали на навчання за кордон – Повітряні сили

Оновлено від 17:05На Бахмутському напрямку українська армія просувається вперед, займає висоти – Маляр

відео, фотоУ російському Сибіру палає підстанція, ЗМІ повідомляють про вибух

У Вірменії заявили про проблеми через членство в ОДКБ

Генерал Міллі: Україна дуже добре підготувалася до контрнаступу

Усі новини...
Росія
У ролику уряду Угорщини про "мир" в Україні Крим став частиною РФ
Кулеба обурений повільним запровадженням санкцій проти виробників дронів і ракет у РФ
Чехія вимагатиме з РФ орендну плату за будинки у Празі і будівлі консульств
Останні новини
04:30
У контрнаступі Сили оборони повинні використати слабкі місця в позиціях РФ – Пентагон
04:10
У Деснянському районі Києва уламки впали на проїжджу частину, є пошкодження – КМВА
03:20
У Києві пролунали вибухи, працювала ППО
02:36
оновлено від 02:10В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
01:50
Терехов повідомив про наслідки ракетного удару по Харкову
01:03
На підступах до Києва та області повідомляли про роботу ППО
00:52
Ворог вдарив по Сумщині – зафіксовано 94 вибухи за добу
00:02
Одному з найбагатших людей Фінляндії виписали 121 тисячу євро штрафу за перевищення швидкості
00:00
Оновлено від 22.35Окупанти атакували Харків ракетами С-300, в області пошкодили аміакопровід – ОВА
23:48
Кулеба: Вільнюс має "підтягнути" НАТО до реальності, рішення Бухареста від неї максимально відірване
Усі новини...
Реклама: