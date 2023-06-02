Росіяни почали посилювати кордон курсантами: їм дали стрілецьку зброю і гранатомети
П'ятниця, 2 червня 2023, 23:22
Російські окупанти залучили до охорони кордону курсантів вищих військових навчальних закладів, їх озброїли стрілецькою зброєю та гранатометами.
Джерело: Генштаб
Дослівно: "Військовим керівництвом Російської Федерації прийнято рішення щодо посилення державного кордону курсантами вищих військових навчальних закладів.
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Так, 31 травня, близько 200 курсантів ІІІ курсу озброєних стрілецькою зброєю та гранатометами уже відряджено до західного кордону Російської Федерації під приводом проходження стажування".