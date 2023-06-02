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У ролику уряду Угорщини про "мир" в Україні Крим став частиною РФ

"Європейська правда"П'ятниця, 2 червня 2023, 23:31
У ролику уряду Угорщини про мир в Україні Крим став частиною РФ
СКРИНШОТ ІЗ ВІДЕО

Угорська влада оприлюднила ролик із закликом про якнайшвидший мир в Україні, у якому зобразило Крим як частину території Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На відео, опубліковане у вівторок, угорські опозиційні ЗМІ звернули увагу в п’ятницю.

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"Десятки тисяч дітей залишилися сиротами, сотні тисяч будинків зруйновані, понад десять мільйонів людей були змушені покинути свої домівки, але війна триває і може легко стати глобальною", – говорить закадровий голос.

"Досить війни, тільки припинення вогню може покласти край розрусі, тільки мирні переговори можуть врятувати життя. Настав час для миру", – стверджує він далі.

 
ФОТО: СКРИНШОТ ІЗ ВІДЕО

Ці слова супроводжуються нетитрованими відео із зображенням дітей і жінок-біженців, танків, а також карти України, яка чомусь не охоплює територію Криму.

ВІДЕО ДНЯ

Офіційно Угорщина, як і переважна більшість держав світу, не визнає протиправної анексії Криму Росією у 2014 році.

Нагадаємо, у п’ятничному інтерв’ю державному радіо прем’єр Угорщини Віктор Орбан лякав Україну тяжкими втратами під час контрнаступу та закликав почати переговори з Москвою. Йому різко відповів голова МЗС Дмитро Кулеба.

Теми: УгорщинаРосіяУкраїнавійна
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