Єрмак розповів про зустріч дружини Прокопенка із главою Червоного Хреста: "Ніякої реакції"

Керівник ОП Андрій Єрмак розповів, що навіть після розмови керівниці МКЧХ з українськими захисниками, які повернулися з російського полону та їх близькими, поведінка Червоного Хреста ніяк не змінилась.

Джерело: Єрмак у проєкті Дмитра Комарова "Рік. За кадром. Офіс Президента"

Пряма мова: "Ви були особисто на одному з обмінів і тому бачили, у якому стані повертаються наші герої… Декілька разів були люди, які втратили там до 60 кг, мінімально це було 30 кг. Вони (росіяни – ред.) навіть повертали ввечері, думаючи, що ми, може б, не побачили у якому стані".

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Деталі: Він також згадав про обмін азовців на держзрадника Віктора Медведчука. За його словами, у той день багато чого "пішло не так" і обмін міг зірватися. Зокрема, обмін, який відбувся в Україні затримався на майже 5 годин.

Обмін в Туреччині відбувся лише тоді, коли українська сторона впевнилась, що росіяни привезли українських командирів, які боронили Маріуполь.

Він підкреслив, що для України пріоритетним є обмін полонених "всіх на всіх", але наразі реалії такі, що зробити це буде дуже непросто.

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Єрмак також висловив розчарування роботою Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Пряма мова: "Жодним чином жодного разу вони (представники МКЧХ – ред.) не потрапили до жодного нашого полоненого. Вони нам розповідають, що не можуть потрапити, тому що росіяни не дають дозволу.

Навіть не вибираючи висловів, я спитав, а якби це було під час Другої світової війни, і ви у Гітлера питаєте, що ви не можете потрапити до Освенцима, що б ви мені відповіли?! Вони туплять очі, мовчать, починають розповідати про мандати і таке інше...

Президент комітету червоного хреста. Вона сиділа тут і я їй сказав, що у вас є можливість показати, що ви організація, яка робить те, для чого була створена. Я її не попереджав і під час зустрічі сказав: "А зараз наша зустріч зміниться і я хочу, щоб до неї долучилися три дівчини". І з цих дверей без попередження вийшли - Мар'яна Мамонова, сестра "Волини" і дружина Прокопенка ("Редіса"). Вони зайшли. Сіли тут. І годину, не підбираючи слів, розповідали про жахи полону. Президент МКЧХ сиділа із представником України просто "чорного" кольору"...Це терапія правди".

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Деталі: За словами Єрмака, після цієї зустрічі поведінка Червоного Хреста ніяк не змінилася. Він наголошує, що потрібно створити сучасну дієву міжнародну службу, яка буде займатися цим замість Червоного Хреста.

Він заявив, що "Оленівка" та інші місця утримання росіянами українських полонених є абсолютними концтаборами.

Глава ОП розповів, що представники МКЧХ відмовилися їхати на лінію зіткнення після гарантії української сторони, щоб потрапити в "Оленівку". Він додав, що МКЧХ не захотів цього робити, посилаючись на відсутність мандату.