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У РФ розпочалися дискусії, хто відповідальний за успіхи в районі Мар'їнки – ISW

"Українська правда"Субота, 3 червня 2023, 04:40
У РФ розпочалися дискусії, хто відповідальний за успіхи в районі Мар'їнки – ISW
Мар'їнка. ФОТО: SHUTTERSTOCK

У російському інформаційному просторі акцент із дебатів про розподіл відповідальності за невеликі тактичні успіхи в районі Бахмута зміщується на триваючу наступальну операцію із захоплення Мар'їнки, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Деталі: Повідомляється, що один відомий провоєнний блогер, пов'язаний з "Вагнером", заявив, що підрозділи 150-ї та 20-ї мотострілецьких дивізій (8-ї загальновійськової армії Південного військового округу) та "ДНР" несуть головну відповідальність за успіхи навколо Мар'їнки. За його словами, 100-та бригада "ДНР", батальйон "Спарта", а також оперативно-тактичні групи "Каскад" і "Русич" також заслуговують на відповідальність за здобутки навколо Мар'їнки.

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Зазначається, що дискусії щодо Мар'їнки збігаються з повідомленнями про прибуття чеченських сил, які візьмуть на себе відповідальність за Донецький фронт і завершать захоплення Мар'їнки та інших населених пунктів у цьому районі.

Дослівно ISW: "Ці дискусії, ймовірно, спрямовані на те, щоб підірвати здатність Кадирова використовувати будь-які подальші тактичні здобутки для підвищення свого статусу і відновлення своїх воєнізованих формувань як основної нерегулярної наступальної сили після того, як сили "Вагнера" зазнали поразки і були відведені з лінії фронту.

Багато нерегулярних формувань, в першу чергу сили "ДНР", служили на Донецькому фронті і можуть бути обурені спробою Кадирова взяти на себе відповідальність за будь-який успіх після місяців виснажливих наступальних операцій.

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Дискусії навколо Мар'їнки також збігаються в часі зі скоординованим нападом чеченських командирів на спонсора "Вагнера" Євгена Пригожина, що викликало суперечки між чеченськими та "вагнерівськими" командирами про те, чиї сили були більш успішними в боях в Україні. Пригожин постійно підкреслював відповідальність "Вагнера" за тактичні успіхи у Бахмуті.

Інші нерегулярні сили, можливо, намагаються повторити цю інформаційну кампанію щодо Мар'їнки та інших міст України, ймовірно, конкуруючи між собою за прихильність з боку Кремля.

Захоплення Бахмута, незважаючи на те, що воно не дало жодних оперативних переваг, дозволило Кремлю представити російській громадськості, хоча б тимчасово, російську перемогу.

Захоплення Мар'їнки, населеного пункту з довоєнним населенням 10 000 осіб, що не має жодного тактичного чи оперативного значення, ймовірно, принесе Кремлю щонайбільше незначну інформаційну вигоду.

З початку повномасштабного вторгнення російські війська просунулися менше ніж на 2 км від контрольованої у 2014 році території навколо Мар'їнки, що свідчить про те, що вся ця розмова передчасна".

Теми: Донецька областьвійна
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