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Зеленський відповів на слова Трампа, який хотів би "завершити війну за 24 години"

"Європейська правда"Субота, 3 червня 2023, 11:18

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що "не зрозумів" слова колишнього президента США Дональда Трампа про те, що він би завершив повномасштабну війну за одну добу, посадивши Київ і Москву за стіл переговорів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю WJS.

Зеленського запитали, наскільки він турбується з приводу впливу майбутніх виборів у США на допомогу Україні і чи хотів би з цих міркувань завершити війну до того часу. 

"Звісно хотілось би завершити війну якомога швидше. Це не пов’язано з адміністрацією – буде вона така сама чи зміниться. Президент Байден – він президент під час повномасштабної війни, і він допоміг нам більше, ніж президент Трамп. Але при цьому потрібно розуміти, що тоді не було повномасштабної війни і я не знаю, як би діяв Трамп", – відповів Зеленський.

Він додав, що йому незрозуміла заява Трампа про те, що війну буцімто можна було би завершити за одну добу. 

"Я не зрозумів, чому Дональд Трамп казав, що за 24 години посадив би Путіна і Зеленського за стіл переговорів і завершив війну. Він міг тоді це зробити, коли він був. Але цього не відбулося. Так, питання було не таке гостре – тому що не було повномасштабного вторгнення. Але були окуповані наші території", – зазначив президент. 

Зеленський визнав, що у такій ситуації, в якій перебуває Україна, можливі зміни турбують; тому що ситуація може змінитися і на краще, і на гірше.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп у нещодавніх заявах казав, що знайшов би спосіб завершити війну "за 24 години", ухилився від відповіді, чи хоче перемоги України, та відмовився називати Путіна воєнним злочинцем. Він також заявив, що Штати надають Україні занадто багато зброї

Губернатор Флориди Рон Десантіс, який вважається головним конкурентом Дональда Трампа на номінацію від Республіканської партії, сказав, що Трамп перебільшує про завершення війни в Україні "за 24 години", але це "правильний інстинкт".

Теми: ЗеленськийТрампвійна
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