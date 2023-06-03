Зеленський: Якщо ми не отримаємо чіткий сигнал на саміті НАТО у Вільнюсі, нам немає чого там робити

Президент України Володимир Зеленський сказав, що не бачить сенсу брати участь у саміті НАТО у Вільнюсі, якщо за його підсумками Україна не отримає конкретних сигналів щодо того, коли вона може приєднатися до Альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю WJS.

Зеленський сказав, що розуміє неможливість вступу України до НАТО, поки триває війна, але для Києва принципово важливо почути, що Україна зможе вступити до блоку після війни.

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"Деякі країни НАТО так бояться Росію, що не готові бачити Україну у блоці. Якщо нас не бачать і не дадуть якийсь сигнал у Вільнюсі, я вважаю, що Україні нема чого робити на цьому саміті", – сказав він.

"Ми розуміємо, що не будемо в НАТО чи будь-якому потужному безпековому союзі упродовж цієї війни (поки триває ця війна – Ред.). Але скажіть, скільки життів коштує одна фраза на вільнюському саміті: Україна буде в НАТО після цієї війни", після того, як буде безпечно?" – додав Зеленський.

На запитання про його передчуття з приводу Вільнюса, Зеленський сказав, що не знає, чи отримає Київ той сигнал, на який розраховує.

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Тим часом глава МЗС Литви після зустрічі міністрів країн НАТО в Осло заявив, що Україні вже час дати чітку відповідь на запитання, як і коли вона може вступити в НАТО.