Зеленський: Якщо ми не отримаємо чіткий сигнал на саміті НАТО у Вільнюсі, нам немає чого там робити

Президент України Володимир Зеленський сказав, що не бачить сенсу брати участь у саміті НАТО у Вільнюсі, якщо за його підсумками Україна не отримає конкретних сигналів щодо того, коли вона може приєднатися до Альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю WJS.

Зеленський сказав, що розуміє неможливість вступу України до НАТО, поки триває війна, але для Києва принципово важливо почути, що Україна зможе вступити до блоку після війни.

"Деякі країни НАТО так бояться Росію, що не готові бачити Україну у блоці. Якщо нас не бачать і не дадуть якийсь сигнал у Вільнюсі, я вважаю, що Україні нема чого робити на цьому саміті", – сказав він.

"Ми розуміємо, що не будемо в НАТО чи будь-якому потужному безпековому союзі упродовж цієї війни (поки триває ця війна – Ред.). Але скажіть, скільки життів коштує одна фраза на вільнюському саміті: Україна буде в НАТО після цієї війни", після того, як буде безпечно?" – додав Зеленський.

На запитання про його передчуття з приводу Вільнюса, Зеленський сказав, що не знає, чи отримає Київ той сигнал, на який розраховує.

Тим часом глава МЗС Литви після зустрічі міністрів країн НАТО в Осло заявив, що Україні вже час дати чітку відповідь на запитання, як і коли вона може вступити в НАТО.