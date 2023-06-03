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В Індонезії радять провести референдуми на окупованих Росією територіях. У МЗС відповіли

Роман ПетренкоСубота, 3 червня 2023, 12:29
В Індонезії радять провести референдуми на окупованих Росією територіях. У МЗС відповіли
субіанто, фото укрінформу

Міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто запропонував власний "мирний план" для України, який передбачає негайне припинення вогню і створення демілітаризованої зони вздовж нинішньої лінії бойового зіткнення та "референдум".

Джерело: Субіанто під час виступу на безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі, якого цитує "Укрінформ", речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook

Пряма мова Субіанто: "Перше, негайно припинити вогонь і бойові дії. Друге, розвести війська з кожної сторони на 15 кілометрів від нинішньої лінії фронту та створити демілітаризовану зону, і третє, створити під егідою ООН миротворчу місію, яка стежитиме за дотриманням режиму припинення вогню".

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Деталі: Після цього Субіанто пропонує за участі ООН організувати і провести на "спірних територіях" референдуми, аби "об’єктивно встановити волю більшості жителів спірних територій" стосовно бачення ними свого майбутнього.

Пряма мова Субіанто: "Не знаю, чи моя пропозиція прийнятна, але це конкретні рекомендації до рішення форуму для якнайшвидшої деескалації і припинення кровопролиття в цьому збройному конфлікті".

Більше деталей: Україна відповіла, що цінує увагу, яку Індонезія приділяє питанню відновлення миру в Україні.

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Водночас МЗС наголошує, що між Україною та Російською Федерацією немає спірних територій, аби там проводити референдуми.

Пряма мова Ніколенка: "Здійснивши акт агресії, РФ окупувала Крим, частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Факт — зафіксованих в офіційних документах ООН.

На окупованих територіях російська армія здійснює воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид. Росія має забратися із українських територій, а Україна — відновити свою територіальну цілісність в міжнародно визнаних кордонах. Альтернативних сценаріїв бути не може.

Припинення вогню, розведення сил на 15-кілометрову відстань та створення демілітаризованої зони теж не спрацюють. Росія зараз намагається всіляко зірвати український контрнаступ. Припинення вогню без виводу російських військ із території України дозволить Росії виграти час, перегрупуватися, закріпитися на окупованих територіях та накопичити сили для нової хвилі агресії.

Теми: окупаціявійнаІндонезіяМЗС
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