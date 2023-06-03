Кулеба: Україна вже не має проходити через етап ПДЧ для членства в НАТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повторив позицію Києва щодо того, що за нинішніх обставин План дій щодо членства вже не має бути обов’язковим елементом на шляху України до НАТО.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда", про це він сказав на спільному брифінгу з главою МЗС Естонії.

Кулеба зазначив, що однією з ключових тем переговорів з естонським колегою була підготовка до саміту НАТО у Вільнюсі, і Київ та Таллінн мають спільні очікування. "Ключове, безумовно, – це крок до членства України в НАТО і гарантії безпеки для України", – зазначив Кулеба.

Він додав, що надання Україні ПДЧ за нинішніх обставин вже втратило актуальність як наступний крок на шляху до НАТО.

"Ми вважаємо, що ПДЧ більше не повинен вважатися елементом на шляху до членства. Це механізм, який себе зжив і не повинен застосовуватися до України", – сказав Кулеба.

Як відомо, Фінляндія та Швеція розпочали процедуру вступу без етапу ПДЧ.

Кулеба додав, що членство України в НАТО – питання неминуче, і "це рано чи пізно відбудеться".

ВІДЕО ДНЯ

"Тому що без України неможливо захистити євроатлантичний простір. І ми повинні змінити думку тих, хто вважає, що членство має відбутися краще пізніше, ніж раніше", – наголосив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що розуміє неможливість вступу України до НАТО під час війни, проте не бачить сенсу брати участь у саміті НАТО у Вільнюсі, якщо за підсумками Україна не отримає конкретних сигналів щодо того, коли вона може приєднатися до Альянсу.

Читайте також: Без ПДЧ та Бухареста. Чому українські політики мають забути про минуле у питанні вступу до НАТО