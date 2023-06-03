Чинний посадовець Херсонської ОВА під час окупації працював на росіян – СБУ
Служба безпеки затримала посадовця Херсонської обласної військової адміністрації, який під час окупації містадобровільно погодився увійти до створеного агресором "головного управління міністерства внутрішніх справ Херсонської області".
Джерело: СБУ, джерело УП в правоохоронних органах
Деталі: За даними джерела УП, посадовця звати Олексій Ванін.
СБУ повідомляє, що під час окупації його призначили "старшим експертом відділення бухгалтерських і фінансово-аналітичних експертиз експертно-криміналістичного центру".
До його "обов’язків" входила підготовка фейкових "експертиз фінансової діяльності підприємств".
Встановлено, що, перебуваючи у лавах окупаційного органу, ворожий поплічник їздив до Москви на "курси підвищення кваліфікації".
Після визволення обласного центру фігурант спочатку "заліг на дно", а згодом знову влаштувався до місцевої ОВА.
Під час обшуків у нього знайшли роздруковані закони, накази та інструкції МВС РФ та документи, які підтверджують його "стажування" в Москві.
Суд взяв його під варту, йому загрожує до 15 років в'язниці.