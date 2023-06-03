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Чинний посадовець Херсонської ОВА під час окупації працював на росіян – СБУ

Роман Петренко, Валентина РоманенкоСубота, 3 червня 2023, 14:21
Чинний посадовець Херсонської ОВА під час окупації працював на росіян – СБУ
усі фото сбу

Служба безпеки затримала посадовця Херсонської обласної військової адміністрації, який під час окупації містадобровільно погодився увійти до створеного агресором "головного управління міністерства внутрішніх справ Херсонської області".

Джерело: СБУ, джерело УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерела УП, посадовця звати Олексій Ванін.

СБУ повідомляє, що під час окупації його призначили "старшим експертом відділення бухгалтерських і фінансово-аналітичних експертиз експертно-криміналістичного центру".

До його "обов’язків" входила підготовка фейкових "експертиз фінансової діяльності підприємств".

Встановлено, що, перебуваючи у лавах окупаційного органу, ворожий поплічник їздив до Москви на "курси підвищення кваліфікації".

Після визволення обласного центру фігурант спочатку "заліг на дно", а згодом знову влаштувався до місцевої ОВА.

ВІДЕО ДНЯ

Під час обшуків у нього знайшли роздруковані закони, накази та інструкції МВС РФ та документи, які підтверджують його "стажування" в Москві.

Суд взяв його під варту, йому загрожує до 15 років в'язниці.

 

Теми: ХерсонколабораціяСБУ
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