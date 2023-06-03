Зеленський готовий вилетіти до Латинської Америки для зустрічі з президентами

Президент Володимир Зеленський повідомляв лідерам країн Латинської Америки, що хоче прилетіти до них на зустріч.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю латиноамериканським ЗМІ

Пряма мова Зеленського: "Мені дуже складно під час війни це зробити. Але я готовий.

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Я просив, повірте, майже кожну з держав я просив: зробімо мою зустріч із лідерами вашого континенту.

Я готовий прилетіти, я хочу з ними спілкуватися. Ваші люди, ваше суспільство довіряють своїм лідерам. І якщо я буду з вами говорити, буду у вас, ми детально побачимо, хто такий Путін, і що він не такий великий. Його час пройшов.

А наші нації мають дружити й розвиватися, давайте ми вам розкажемо, що відбувається.

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Якщо ви не маєте можливості приїхати до нас, нічого страшного, у мене корони немає, і я дуже проста людина, я буду у вас. Давайте разом проговоримо наші кроки вперед".