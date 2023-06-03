Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Білий дім про вступ України в НАТО: США концентруються на військовій допомозі

"Європейська правда"Субота, 3 червня 2023, 15:48

США підтримують рух України в НАТО, але наразі концентруються на військовій допомозі Києву, яка допомагатиме боротися із російською агресією.

Про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє "Європейська правда".

"Коли йдеться про НАТО, ми віддані політиці відкритих дверей. Будь-яке рішення ухвалюється між 31 членом Альянсу і країною, яка хоче вступити. Ми говорили про це багато разів раніше. Це не змінилось…зараз ми зосереджені на тому, що ми можемо зробити для підтримки зусиль України в боротьбі за свою демократію, за свою свободу проти російської агресії. І це те, що ми будемо продовжувати робити", – зазначила вона.

Реклама:

Представниця Білого дому нагадала про виділений у середу новий пакет військової допомоги для України на суму 300 мільйонів доларів.

"Ми продовжуватимемо у тому ж дусі", – додала Жан-П’єр.

Раніше президент України Володимир Зеленський сказав, що не бачить сенсу брати участь у саміті НАТО у Вільнюсі, якщо за його підсумками Україна не отримає конкретних сигналів щодо того, коли вона може приєднатися до Альянсу.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: НАТОСШАзброявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
НАТО
Кулеба обговорив зі Столтенбергом вступ України до НАТО
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
Конкурент Трампа обіцяє віддати РФ частину України та блокувати вступ Києва до НАТО
Останні новини
04:22
ОновлюєтьсяВ частині країни була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: