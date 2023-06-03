Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Білий дім про вступ України в НАТО: США концентруються на військовій допомозі

"Європейська правда"Субота, 3 червня 2023, 15:48

США підтримують рух України в НАТО, але наразі концентруються на військовій допомозі Києву, яка допомагатиме боротися із російською агресією.

Про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє "Європейська правда".

"Коли йдеться про НАТО, ми віддані політиці відкритих дверей. Будь-яке рішення ухвалюється між 31 членом Альянсу і країною, яка хоче вступити. Ми говорили про це багато разів раніше. Це не змінилось…зараз ми зосереджені на тому, що ми можемо зробити для підтримки зусиль України в боротьбі за свою демократію, за свою свободу проти російської агресії. І це те, що ми будемо продовжувати робити", – зазначила вона.

Представниця Білого дому нагадала про виділений у середу новий пакет військової допомоги для України на суму 300 мільйонів доларів.

"Ми продовжуватимемо у тому ж дусі", – додала Жан-П’єр.

Раніше президент України Володимир Зеленський сказав, що не бачить сенсу брати участь у саміті НАТО у Вільнюсі, якщо за його підсумками Україна не отримає конкретних сигналів щодо того, коли вона може приєднатися до Альянсу.

Теми: НАТОСШАзброявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Пентагон оголосить новий пакет військової допомоги Україні на понад $2 млрд – ЗМІ

фото, відеоРосія завдала ракетного удару по Умані, є постраждалі

Зеленський просить світ покарати Путіна за екоцид: Життя зламані, екосистеми знищено

Енергетики придумали, як адаптувати систему після підриву Каховської ГЕС

Колишня ескортниця отримала відзнаку за роботу на "інформаційному фронті" – ГУР

У Конгресі США не вірять заявам Росії щодо підриву Каховської ГЕС

Усі новини...
НАТО
Кулеба: Україна вже не має проходити через етап ПДЧ для членства в НАТО
Зеленський: Якщо ми не отримаємо чіткий сигнал на саміті НАТО у Вільнюсі, нам немає чого там робити
У Стокгольмі схвалили проведення акції проти Ердогана і членства Швеції в НАТО
Останні новини
08:05
Прем’єрка Естонії – про введення військ в Україну: жодна країна не говорила про такі наміри
07:54
Влучний удар: у Донецьку Сили оборони знищили 56 окупантів
07:35
Росіяни запустили вночі до 16 ударних БпЛА та 6 крилатих ракет – повітряники
07:29
оновленоРосія вдарила ракетами по Житомирщині, загинула людина, є потерпілі
07:08
У Бєлгородській області РФ "працювала ППО" і "вночі багато стріляли" – губернатор
06:50
Сили оборони за минулу добу знищили 10 ворожих БпЛА – зведення
06:04
Трампу висунуто звинувачення за 7 пунктами – адвокат
05:30
Щонайменше на трьох ділянках фронту Сили оборони провели контрнаступальні дії – ISW
04:42
Прем’єр Британії: Путін нас не перечекає, НАТО не здасться
04:05
Пентагон оголосить новий пакет військової допомоги Україні на понад $2 млрд – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: