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Ердоган офіційно вступив на посаду президента Туреччини

"Європейська правда"Субота, 3 червня 2023, 16:32
Ердоган офіційно вступив на посаду президента Туреччини
Реджеп Таїп Ердоган на церемонії 3 червня, фото Anadolu

У турецькій столиці Анкарі у будівлі парламенту відбулась церемонія присяги та вступу на посаду обраного президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Anadolu.

Після церемонії інавгурації Ердоган відвідає Мавзолей засновника Турецької Республіки Мустафи Кемаля Ататюрка.

Пізніше в президентському комплексі Ердоган прийматиме привітання від міжнародних лідерів, які відвідали інавгурацію.

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Після цього у резиденції "Чанкая" відбудеться офіційний обід для високих гостей.

Пізніше у суботу Ердоган оголосить склад нового уряду Туреччини.

Згідно з офіційними результатами другого туру, Ердоган виграв президентські вибори із результатом 52,18%, тоді як опозиційний кандидат Кемаль Киличдароглу отримав 47,82% голосів.

Термін повноважень Ердогана триватиме до 2028 року.

Про те, чого чекати від переобрання Ердогана, дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди".

Теми: ЕрдоганТуреччинавибори
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