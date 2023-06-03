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У Путіна кажуть, що той хоче досягти своїх цілей іншими засобами, ніж війна

Катерина ТищенкоСубота, 3 червня 2023, 17:10
У Путіна кажуть, що той хоче досягти своїх цілей іншими засобами, ніж війна
Володимир Путін, фото Getty Images

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін нібито відкритий до будь-яких контактів для досягнення цілей РФ іншими засобами, ніж війна проти України.

Джерело: Пєсков в інтерв'ю пропагандисту Павлу Зарубіну, пише державне агентство ТАСС

Деталі: За словами прессекретаря, Путін нібито відкритий до будь-яких контактів для досягнення цілей РФ іншими засобами, ніж "спецоперація" (так держава-агресор називає війну проти України – ред.), але Захід поки що не залишає іншого виходу.

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Пєсков також сказав, що Францію навряд чи можна віднести до нейтральних щодо теми війни в Україні країн, які можуть претендувати на роль модератора.

Водночас прес-секретар російського диктатора заявив, що Україна нібито стала інструментом у рамках "комбінованої війни" Заходу проти РФ, а з "інструментом займатися вирішенням конфлікту безперспективно".

Теми: ПутінвійнаРосія
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