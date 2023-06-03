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Прикордонники посилюють контроль за перетином кордону за системою "Шлях"

Катерина ТищенкоСубота, 3 червня 2023, 17:54
Прикордонники посилюють контроль за перетином кордону за системою Шлях
графіка з Telegram Держприкордонслужби

Державна прикордонна служба посилює заходи стосовно встановлення законних підстав для перетинання державного кордону особами, внесеними до системи "Шлях".

Джерело: Держприкордонслужба

Дослівно: "ДПСУ посилює заходи стосовно встановлення законних підстав для перетинання державного кордону особами, внесеними до системи "Шлях"!

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Наразі 38 ліцензіатам тимчасово припинено доступ до системи, 126 особам повідомлено підозру, 4 особи засуджено.

Відповідні рішення прийнялися внаслідок випадків використання системи з метою подальшого неповернення на територію України".

Теми: Прикордонна службакордон
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